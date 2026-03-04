「どちらの料亭でしょうか？」氷川きよし、豪華な手料理に「高級旅館の朝ごはん」「センス抜群」の声！
歌手の氷川きよしさんは3月2日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】氷川きよしの豪華な手料理
ファンからは「お料理センス抜群」「なんて素敵な小鉢の数々」「パーフェクトですね」「管理栄養士さんもビックリ」「高級旅館の朝ごはんだー！」「どちらの料亭でしょうか？」「丁寧な暮らしぶり、素敵です」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「管理栄養士さんもビックリ」氷川さんは「お休みの日の自炊」と説明し、12枚の写真を投稿。焼き魚やおでんといった主菜だけでなく、副菜の小鉢の種類も豊富でとても豪華です。何より見栄えが良く、丁寧に作られていることが分かります。「マネージャーの彼や自分の身体のために栄養管理もわたしの勤」とあるように、マネジャーと一緒に食べたようです。
過去には「自宅ランチ記録」も公開2025年11月4日には「自宅ランチ記録」を投稿した氷川さん。「胡桃そば、ケールサラダ」と説明していますが、そばとサラダというメニューに一工夫していることがうかがえます。写真も公開しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
