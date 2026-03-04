ペレス＆コントレラスの最強捕手体制…投手陣も盤石か

侍ジャパン、米国代表、ドミニカ共和国代表のWBCにおける3強に、限りなく匹敵する戦力を有しているのがベネズエラ代表だ。2023年大会では米国代表を最後まで追い詰めながら、試合終盤に逆転のグランドスラムを浴びて涙をのんだ。結果以上に、その破壊力が世界に強烈な印象を残した。

その心臓と言えるのが、2023年MVPのロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）だ。球界No.1有望株と評された天才は2018年にデビューして新人王を受賞、翌2019年には41本塁打＆37盗塁を記録した。度重なる故障がありながら、2023年にMLB史上初の「40本塁打・70盗塁」を達成。スピードとパワーに加え、型にはまらないプレースタイルもまた、唯一無二の魅力だ。

アクーニャJr.の後を固める打線は、もはや「切れ目」という概念が存在しない。2022年から3年連続で首位打者に輝いたルイス・アラエス内野手（ジャイアンツ）はアンカー役にぴったり。2019年にナ・リーグ三塁手歴代最多の49発を放ったエウヘニオ・スアレス内野手（レッズ）はパワーをもたらす。

特に捕手陣の層は圧倒的だ。扇の要を担うのは、2021年に48本塁打を放ったサルバドール・ペレス捕手（ロイヤルズ）。ゴールドグラブ5回と卓越した強肩の持ち主で、先の塁を奪わせない。さらに、ウィリアム・コントレラス捕手（ブルワーズ）も強打強肩を誇り、兄のウィルソンもかつては大型捕手として活躍した。また、超新星のジャクソン・チュリオ外野手（ブルワーズ）もパワーとスピードをもたらす。

元3冠王のカブレラ、元巨人のパーラがコーチに

打線が注目されがちだが、投手陣も粒ぞろいだ。2年連続で12勝のレンジャー・スアレス（レッドソックス）が先発陣を引っ張り、同じく左腕のエドゥアルド・ロドリゲス（ダイヤモンドバックス）、通算4度の2桁勝利を誇るヘルマン・マルケス（ロッキーズ）もいる。ブルペンではオリックスで活躍するアンドレス・マチャド投手に注目だ。ただ、先発候補のパブロ・ロペス（ツインズ）がトミー・ジョン手術を受けて離脱し、守護神候補のホセ・アルバラード投手（フィリーズ）が保険問題で出場できずと、、開幕前に暗い話題も浮上した。

首脳陣にも注目だ。殿堂入りが確実視される英雄ミゲル・カブレラが打撃コーチ、元巨人のヘラルド・パーラが一塁コーチとしてベンチを支える。経験と情熱を兼ね備えた布陣だ。

プールDにはドミニカ共和国という優勝候補が控え、準々決勝ではプールCの侍ジャパンと対戦する可能性もある。優勝までは茨の道。それでも、アクーニャJr.を軸に据えたこのチームには、夢の世界一を現実に変えるだけの力がある。（Full-Count編集部）