正直、「元カノのほうがよかった…」と比べてしまうこと９パターン
多くの女性が今カレを元カレと比べてしまうように、男性もまた、今カノを元カノと比べてしまうもの。では、いったいどういったポイントが、比較の対象とされるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「正直、『元カノのほうがよかった…』と比べてしまうこと」をご紹介します。
【１】「やっぱり美人だったよなあ…」と、顔やスタイルの良さ
「一緒に歩いてる時のドヤ感が違いますね」（20代男性）というように、男性はどうしてもルックスを元カノと比較してしまうようです。とはいえ、見た目抜きにお付き合いをしている時点で、現在の愛情が確かなものであると言っていいかもしれません。
【２】「かなりエロかったなあ…」と、エッチの相性の良さ
「元カノはみずから求めてきたりして刺激的だった」（20代男性）というように、男性はどうしてもエロさを元カノと比較してしまうようです。もともと興味がなければ無理する必要もありませんが、願望を押し殺しているようなら、たまには積極的に彼氏にはたらきかけてもよいのではないでしょうか。
【３】「わがまま言わなかったよなあ…」と、性格の良さ
「元カノなら、仕事が理由であればデートのドタキャンも納得してくれた」（20代男性）というように、男性はどうしても人柄を元カノと比較してしまうようです。彼氏に疲れた様子が見られるようなら、接し方を再考したほうがいいかもしれません。
【４】「支払いはきっちり割り勘だったよなあ」と、経済力の高さ
「ちゃんと定職に就いている女性のほうが付き合うなら心強い」（20代男性）というように、男性はどうしても経済力の高さを元カノと比較してしまうようです。いつも彼氏に奢ってもらっている人は、「たまには私が出すよ」と申し出て、きっぷの良さを見せつけてやりましょう。
【５】「友達や家族の評判も良かったよなあ」と、気立ての良さ
「今思うと元カノは引くところは引く感じが良かった」（20代男性）というように、男性はどうしても「女の器」を元カノと比較してしまうようです。心当たりのある人は、彼氏が男同士の集まりを優先しても快く送り出すなど、少しは譲ることを覚えましょう。
【６】「話が面白かったよなあ…」と、頭の回転の良さ
「今カノの話はオチもなくダラダラと長いので…」（20代男性）というように、男性はどうしても会話術を元カノと比較してしまうようです。努力ですぐにどうにかなるものではないので、彼氏が気持ち良くトークを楽しめるように、聞き役に徹したほうがよいかもしれません。
【７】「トイレがなくても文句言わなかったなあ…」と、適応力の高さ
「男同士みたいな遊びをしてもブーブー言わずについてきた元カノがたまに懐かしくなります」（20代男性）というように、男性はどうしてもサバイバル能力を元カノと比較してしまうようです。神経質なタイプの人は、外出先で彼氏を振り回していないかどうか、今一度振り返ってみたほうがよさそうです。
【８】「ファッションやメイクがキマってたよなあ…」と、センスの高さ
「化粧っ気もない今カノはやっぱり地味に思える」（20代男性）というように、男性はどうしてもファッションセンスを元カノと比較してしまうようです。自分の感性に自信がない場合は、「どういうのがあなたのタイプ？」と聞いて、彼色に染まってしまうのが手っ取り早いかもしれません。
【９】「和食が絶品だったなあ…」と、料理のうまさ
「『胃袋をつかむ』じゃないけど、忘れられないものは仕方がない」（20代男性）というように、男性はどうしても料理のスキルを元カノと比較してしまうようです。彼氏がひそかに不満を抱いている様子なら、一緒においしい店を食べ歩くなど、元カノとは違うアプローチでおなかを満たしてあげるとよいでしょう。
いずれも彼氏が元カノと比較しているかどうか、面と向かって聞きづらいことばかりなので、日々の言動から察するしかなさそうです。（熊山 准）
