「It’s not my thing」の意味は？やんわりと断りたいときに使える！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「It’s not my thing」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「あんまり好きじゃない／興味ない」でした！
「It’s not my thing」は、「あんまり好きじゃない／興味ない」を表す表現です。
「嫌い」とまでは言わずにやんわり気持ちを伝えたいときに、さりげなく使えるフレーズですよ。
「I know everyone loves horror movies, but they’re not my thing.」
（みんなホラー映画好きだけど、私はあまり好きじゃない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部