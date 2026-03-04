「It’s not my thing」の意味は？やんわりと断りたいときに使える！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「あんまり好きじゃない／興味ない」でした！

「It’s not my thing」は、「あんまり好きじゃない／興味ない」を表す表現です。

「嫌い」とまでは言わずにやんわり気持ちを伝えたいときに、さりげなく使えるフレーズですよ。

「I know everyone loves horror movies, but they’re not my thing.」

（みんなホラー映画好きだけど、私はあまり好きじゃない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。