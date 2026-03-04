市川中車と市川團子が挑む大スペクタクル歌舞伎、歌舞伎町大歌舞伎 三代目猿之助四十八撰の内「獨道中五十三驛」が5月3日から上演される。本作は、文政10年に江戸河原崎座で初演。長らく上演が途絶えていた作品を昭和56年に三代目市川猿之助（二世市川猿翁）が歌舞伎座にて復活上演させた。今回の上演では、古典歌舞伎を人気声優陣が語り演じるオリジナル朗読劇「こえかぶ」とのコラボで贈る。そして、二幕目の「岡崎無量寺の場」では十二単（ひとえ）をまとって宙を飛ぶ猫の怪を市川中車が初役で勤め、大詰めとなる舞踊「写書東驛路」を市川團子が13役の早替りにて勤める。中車と團子に本作の見どころや歌舞伎への思いなどを聞いた。

−昭和56年の復活上演から45年たちます。この作品の魅力を今の時代にどのように届けたいと考えていますか。

中車 （復活上演させた）父（三代目市川猿之助）は、どこに「歌舞伎の敷居を壊しつつ壊さない線引き」があるのかをずっと追い求めていたのだと思います。例えば、この作品の早替りはかっちりとした認識だと思いますが、ストーリーを運ぶ人物を登場させていることは、1981年の段階ではもしかしたら勇気がいることだったかもしれません。今回は、「こえかぶ」とのコラボになりますが、改めて父が目指していたものを検証する機会になるのではないかと思います。いつの時代も初めて見る観客をどう開拓するかということは、歌舞伎の生命線ですし、それを常に求められています。ここに父が求めていたものをいつも検証する機会に恵まれているというのは、澤瀉屋（おもだかや）にとってはありがたいことだと思います。

團子 祖父はとにかく初めて作品を見た方にも分かりやすく、理解できる内容を届けることを常に目指していました。原作の初演から、祖父が最後にこの作品を上演した1997年に至るまでに複雑な部分がかなりカットされています。祖父の初演の初日の上演時間は7時間ほどだったそうですが、再演を重ねて最終的には、3時間45分ほどにまで短くなりました。作品の面白さを失わずに、これほど上演時間を短くできたのは、ただやみくもにカットするのではなく、祖父がこの作品の核をしっかりと捉えた上でカットを行ったからだと思います。祖父の演出は、普遍的かつ時代の先を行くところがあったので、復活してから45年がたった今、大学生の自分が見ても（時代に）遅れていると全く感じない。ほとんど手を加えなくてもそのまま現代に通用する作品であると感じています。

−今回は、新宿・歌舞伎町にあるTHEATER MILANO-Zaでの上演ということもあり、初めて歌舞伎を見るお客さんも多く来場するのではないかと思います。初めて見る方にどのように楽しんでもらいたいですか。

中車 本当に初歩の初歩かもしれませんが、生の演奏とマイクを使わない生の声、演者の迫力をぜひ見ていただきたいです。歌舞伎が持っている、いわゆる“情の間（ま）”のようなものを、現代の人は100パーセント感じずに生きているはずです。しかし、それを感じることで、自分自身の肉体に何かを響かせるきっかけになる可能性もある。呼吸の間の大切さといったものは、日本人だけが持っているものだと僕は思っていますし、歌舞伎にもそれが色濃く残っています。むしろ、歌舞伎にしか残っていないかもしれない。最初は、その間（ま）と生の音の調和を聞いてほしいと思います。

團子 歌舞伎が難しい、お話が分からないというイメージがあるお客さまがいらっしゃいましたら、ぜひあらかじめストーリーを知っていただいてから歌舞伎を見るということを体験していただきたいんです。初めて歌舞伎を見るとなると、どうしても映画やアニメを見る感覚で、ネタバレを避けようとなると思います。しかし、実は歌舞伎は物語の結末を知っていても楽しむことができる演劇です。ストーリーを知っていると、現代とは文化も言葉の使い方も違った物語を「そのまま理解できる」面白さを実感することができるんです。また歌舞伎のさまざまな見せ場や技法も、その意味や面白さを理解した上で楽しむことができるので、インパクトが段違いになります。なので、初めて歌舞伎をご覧になるときは、イヤホンガイドを借りていただいたり、筋書に書いてあるあらすじを読んでいただいたりして、ストーリーを知ってから見るということを、選択肢の一つに入れていただけたらうれしいです。

−先ほど、中車さんのお話の中で「いつの時代も初めて見る観客をどう開拓するかということは、歌舞伎の生命線である」という言葉がありましたが、この先、より多くの人に歌舞伎を知ってもらうために、お二人はどのようなことを考えていますか。

中車 これは本当に答えがないんですよ。どうしていいか分からない。まず、多くの人に入っていただくためには、値段を下げるということしかないのかなと思います。高かったとしても入る作品は入るので、一概にそうとは言えないかもしれませんが、1つの十分条件にはなる。とはいえ、経営もありますし、商売ですから。歌舞伎はお金がかかるんです。いろいろなものをアナログで行っている演劇なので、値段を下げるのもなかなか難しいとは思いますが、まず見ていただくしかないと思っています。現在、「歌舞伎を見てみよう」というムーブメントがあるとするならば、この公演は、歌舞伎座付きのお客さんがいる劇場ではないので、そういう意味では新鮮にお客さんを呼び込める気はしますが、僕の中では答えが分からないです。むしろ、この團子の世代の人たちが解決していかなくてはいけないことなのかなと思います。AIやデジタルに飲み込まれて生きていくわけで、その中でどうするのか。

團子 そうですね。最近、「この人を応援したい」と思う瞬間は、その人がどれだけ頑張ってその仕事に臨んできたのかという姿勢が感じられたときなのではないかと思っています。それは歌舞伎に限らず、アイドルも現代劇の役者さんも声優さんも同じだと思うんです。最初は全く分からない世界だったとしても、その人に魅力を感じれば自分で調べて、詳しくなっていきますよね。歌舞伎も同じで、役者自身がどれくらいその舞台に力を注いで、一生懸命に挑んでいるかを見ていただいて、良いなと思っていただけたら、自然と歌舞伎を知ろうという気持ちを持っていただけるのではないかなと思っています。歌舞伎が特別だとは僕は思いません。まずやるべきことは他のジャンルと変わらず、とにかく誠実に舞台に向き合うことなのだと思います。

−お互いに「自分にはない素晴らしい部分」をどんなところに感じていますか。

中車 見えないところを作ることができるところだと思います。カット割りが自分の中でしっかりとできている。それから、本当に異常なほどの努力ができる。体力ももちろん、集中力、しつこさもある。僕ももちろん努力はしていますが、彼は本当にすごい。父が持っていたものと同じレベルなんだろうと思います。

團子 僕は気持ちが高まった時に一気に何かをやるタイプで、コツコツと何かをするタイプではないんです。父は、継続の人です。継続力がすごいです。僕はコツコツと何かをするのが苦手なので、すごいなと思います。

−では、お二人はこれから先、どんな目標や夢、理想像がありますか。

中車 変な話ですが、歌舞伎がきちんと残って、日本が、地球が平和であることです。殺し合いをしている国がそう遠くないところにありますよね。僕たちは安全な場所にいて、こうしたことをさせていただいていることにありがたさはもちろん感じますが、そうではない人たちに対して無責任でいてはいけないはずです。僕自身、人生終盤ですが、まだリミットが来ていないとするならば、そうしたことにも意識を持って、責任を持たなければならないと思っていますし、1人がそう思うことが奇跡につながると思っています。100匹目の猿という、ある日、猿が芋を川で洗い出したら、それを真似する猿が現れて、1匹増え、2匹増え、100匹目がまねした瞬間に世界中の猿が同じことをし出したという、伝播していったという逸話があります。それと同じように、自分1人でも強く思ってさえいれば変えられると僕は信じています。小さいことで言えば、澤瀉屋をしっかりと息子につなぐことを全うしていきたいと思っています。

團子 歌舞伎が日本中、世界中に流行ることが一つの夢です。歌舞伎を通して、感動や勇気、明日を生きる活力をお客様に届けたいと祖父は言っていました。僕も祖父の背中を追って、少しでも、感動や勇気、明日を生きる活力をお客さまに届けたいと思っています。芸術は、日々の食事と同じように、生きる上で不可欠な心の養分だと思っています。大好きな歌舞伎の舞台を精一杯に勤めて、日本中、世界中の人に感動を届けることで、何か新しい1歩を踏み出す力になれたらと思っています。

（取材・文・写真／嶋田真己）

歌舞伎町大歌舞伎 三代目猿之助四十八撰の内「獨道中五十三驛」は、5月3日（日・祝）〜26日（火）に都内・THEATER MILANO-Zaで上演。

※「澤瀉屋」の「瀉」のつくりは、正しくは“わかんむり”