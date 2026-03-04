ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表に選出されていたフィリーズのヨハン・ロハス外野手（25）が、禁止薬物（PED）の検査で陽性反応を示した。初回違反のため、80試合の出場停止処分が科される見込み。ロハスは処分に対して異議申し立てを行う予定だという。

この結果を受け、ドミニカ共和国代表のゼネラルマネジャー（GM）であるネルソン・クルーズ氏は、ロハスが今大会のWBCには出場しないことを明らかにした。

ロハスは俊足と守備力を武器とするタイプ。フィリーズでは通算250試合に出場し、58回盗塁を試み、51回成功、中堅手としては1714イニングを守り、守備指標ではDRS（守備でどれだけ失点を防いだかを得点価値に換算した指標）22、OAA（平均的な野手と比べてどれだけ多くアウトを奪ったかを示す指標）18を記録するなど、高い守備力を示してきた。

一方、打撃面では通算699打席で6本塁打、打率.252、出塁率.294、長打率.340。wRC＋（得点創出力を示す総合打撃指標）は74で、リーグ平均を26％下回る成績となっている。