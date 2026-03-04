女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は4日、第108話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第108話は、松野トキ（郄石あかり）はラン（蓮佛美沙子）の家からの帰り道、動けなくなる。通り掛かった錦織丈（杉田雷麟）と正木清一（日高由起刀）に連れられ、病院を受診。大きな病かと不安なトキだったが、診察の結果、新たな命を授かり…という展開。

松野フミ（池脇千鶴）と松野司之介（岡部たかし）は歓喜。しかしトキは、ヘブンにはまだ伝えたくないという。ヘブンの「フィリピン滞在記」が関係していた。

司之介たちはヘブンを引き留めようと一致団結。トキは「だけん言えんの！引き留めたいわね、私も。一緒に、ずっと日本で、一緒におりたいわね。でも、ヘブンさん、書く人になりたい人だけん。だけん、それを私は止めることはできん」と涙した。

フィリピンへの単身赴任2年か、あきらめるか。ヘブンはロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）に相談。ロバートは「行ったら最後。日本とは永遠におさらばだ」と助言した。そこへラン（蓮佛美沙子）が現れ、トキは「フィリピン滞在記」の件を知っていると伝えた。

SNS上には「ヤブじゃないお医者様」「父上とおフミさんの表情にもらい泣き」「2人が本音で話し合えるといいな」「おや？ランさん、ファインプレー？」「ランさん、グッジョブ？」「自分が図らずもトキに知らせてしまったこと、謝りたかったんだね」「妊娠を機に日本に留まる話になるんだろうなと思っていたら、こう来るのか…。ヘブンさんのことが純粋に好きな気持が伝わってきて、おトキちゃんが愛おしく苦しい」などの声。トキとヘブンの決断は果たして。