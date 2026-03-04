読者記者が行く！サプライズ還暦ゴルフコンペ

ワッグル読者が気づいた、経験したゴルフの新たな魅力、発見、情報などをご紹介！ ゴルフがさらにおもしろくなる、読者仲間からの生の声を掲載します！

サプライズ !還暦ゴルフコンペ

私の「赤い」ウエアが映えるように仲間のウエアは全員「白」

子どものころって誕生日が近づくとワクワクしましたよね !でも、ある年齢になってからは「誕生日はひとつ歳をとって老いていく……」とうれしさ半減、同時に複雑な気持ちにもなりますね。今年の9月に、いよいよ還暦。

少し暗い気持ちになりはじめていた7 月、ゴルフ部の同級生だったM 君から誕生日にミニコンペをやろうとお誘いがあり、なぜか「ゴルフウエアは赤で決めてこい」といわれました。9 月28 日、ゴルフ仲間12 人とのバースデーコンペを開催。

スタートの準備に向かうとそこには、乗用カートの前方に金色の風船で60 と飾られ、私の赤いウエアが映えるように、仲間はみんな白のウエアを着て待っていました。開会式では素敵なバッグをプレゼントしてもらい、集合写真の撮影と始球式。残暑も和らぎターフコンディションも良好。

バースデーケーキを前に同級生と記念写真

ゴルフ日和のなかでのプレーはバーディもひとつ獲れて、楽しくラウンドできました。プレーを終えてからは、コンペルームで表彰式。赤ワインで乾杯後、参加賞のネームプレートが配られて、私も「還暦―ズ」の仲間入り。バースデーケーキには少し大きめのロウソクが６本、10 本×６歳で60歳かしら?

それとも6 歳の少女のころの純粋さを忘れずに、かな？いろいろな趣向をこらして１日を盛り上げてくれた大好きなみなさま、一生忘れられない素敵な誕生日になって感謝！感謝！です。最後に還暦コンペ開催を受けてくれた取手桜が丘ゴルフクラブのK 支配人とスタッフのみなさまにもお礼申し上げます。

「Kanrekees」入会のネームプレート

このコースは1年振りのプレーでしたが、女性ゴルファーへの気遣いを感じますね。クラブハウス内のいたるところや赤ティーも少し前目の設定で、ベストスコアを出してよろこんでいた友人もいました。来年１月にはレディスコンペがあるようなのでチャレンジしてみようかしら！また、利用させていただきます。

いかがでしたか？ 次回のゴルフにまつわる読者の皆様のお話をお楽しみに！

M.T.さん

●ゴルフ歴40年

●平均スコア90