＜義母、人生かけた復讐劇＞義実家の異様な勢力図「チッ、役立たずが」義祖母が怖い…【第1話まんが】
私（カオリ）は、夫のシンイチと娘のカリン（3才）との3人家族。義実家とは車で30分ほどの距離で、ときおり娘の顔を見せがてら遊びに行くようにしています。義実家には義母と義父、そして義祖母の3人が暮らしています。義祖母は私には優しくていい人なのですが、義母に対しては冷たい態度をとっています。どうして義母はこんな意地悪をされながらも義祖母と一緒に暮らしているんだろう……私はずっと不思議に思っていたのでした。
義両親は、孫であるカリンを溺愛してくれています。義両親がわが家に遊びに来てくれるので、私たちが義実家を訪れる頻度は少ないです。その原因は、義祖母にあります。
はじめて義祖母の怖さを目にしたのは、夫との結婚が決まって義実家に挨拶に伺ったときでした。
私は見てはいけないものを見てしまったような気持ちになりました。その後も義祖母は、義母に対しては「チッ」と舌打ちをするような態度で、常に見下しているようでした。
私や夫に対しては基本愛想良くしてくれます、しかしなにか物事を決めるときはやたらと口を出してきて、自分の思い通りに進めようとしてくるのです。
はじめは優しいと思っていた義祖母。
少しずつ本性を出し始めましたが、私や夫にはそこまで酷い態度を見せてくることはありませんでした。
ただ物事を自分の価値観で進めたがるところがあり、困っていました。そんなとき、義母がすべて盾となってくれたのです。
義祖母がなにを言っても「あとは私がうまく言っておくから」と言って守ってくれた義母。
そんな義母は、裏では義祖母に嫌味を言われ続けていたのです。
義母は本当にこのままでいいのかな……私はそんな風に思うようになっていました。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
