総額31億円超の高額大会に松山英樹、久常涼が出場 アーノルド・パーマー招待の組み合わせ発表
＜アーノルド・パーマー招待 事前情報◇3日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞今週の米国男子ツアーは5日からシグネチャーイベントのひとつが開幕する。3日には予選ラウンドの組み合わせが発表された。
日本勢は2人が出場。松山英樹はジャスティン・トーマス（米国）とのラウンドが決まった。「ジェネシス招待」以来2試合ぶりの出場。ここまで5試合に出場しトップ10入りが2度と安定した成績を残しており、今週も上位争いを期待したい。初日は日本時間6日午前3時20分に競技を開始する。こちらも1週の休養を挟み臨む久常涼は、ルーカス・グローバー（米国）と同組に。2位になった「ファーマーズ・インシュランス・オープン」から3試合連続でトップ10入りを果たすなど、ポイントランクでも15位につける飛躍のシーズン。日本時間6日午前1時10分に、米初優勝へ向けたラウンドがスタートする。賞金総額は2000万ドル（約31億4000万円）で、優勝者は400万ドル（約6億2800万円）を手にする高額大会だ。なお同週には「プエルトリコオープン」（グランド・リザーブCC/プエルトリコ）も開催。こちらには金谷拓実、平田憲聖が出場する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
