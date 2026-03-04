4日（水）は北日本の太平洋側では大雪や暴風に警戒してください。

【4日（水）の天気】

南岸低気圧が関東沖を進んでいて、このあとは東北の太平洋沿岸を北上する見込みです。関東ではまだ冷たい雨の降っているところがありますが、昼前にはやむところが多いでしょう。日中は日差しが戻ってきますが、北風が強まり花粉が多く飛びそうです。一方、低気圧が近づく北日本の太平洋側では、湿った大雪や暴風に警戒が必要です。東北南部の雪は午前中が中心ですが、雪がやんだあとも風の強い状態が続く見込みです。東北北部や北海道は、翌朝にかけて大雪やふぶきになりそうです。湿った重たい雪が吹きつけますので、なだれや停電、倒木などに注意してください。

●予想24時間降雪量（5日朝まで、多いところ）

北海道太平洋側 60センチ

東北太平洋側 40センチ

●予想最大瞬間風速（4日〜5日）

東北太平洋側 30メートル

また、北日本の日本海沿岸にも別の低気圧があるため、日本海側でも湿った雪が降るでしょう。北陸や山陰でも雨や風の強まるところがありそうです。東海〜九州は朝から晴れるところが多いでしょう。

【予想最高気温】（前日差）

関東では真冬の寒さは和らぎますが、北風が冷たく感じられそうです。

札幌 3℃（-1）

仙台 9℃（＋4）

新潟 9℃（±0）

東京 14℃（＋3）

名古屋 13℃（-2）

大阪 11℃（-2）

鳥取 9℃（-2）

高知 16℃（-4）

福岡 13℃（±0）

【週間予報】

■大阪〜那覇

5日（木）は山陰でも日差しが戻ってきますが、6日（金）〜7日（土）は広く雨が降るでしょう。8日（日）は晴れてお出かけ日和になりそうです。

■札幌〜名古屋北日本や北陸では、5日（木）にかけて雨や雪の残るところがありますが、6日（金）は広く晴れるでしょう。7日（土）は新たな低気圧が通過するため、各地で雨・風強まって荒れた天気になりそうです。8日（日）以降は寒気が入って空気がヒンヤリ、北日本ではふぶくところがあるでしょう。