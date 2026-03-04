【天気】北日本太平洋側は湿った大雪・暴風に警戒
4日（水）は北日本の太平洋側では大雪や暴風に警戒してください。
【4日（水）の天気】
南岸低気圧が関東沖を進んでいて、このあとは東北の太平洋沿岸を北上する見込みです。関東ではまだ冷たい雨の降っているところがありますが、昼前にはやむところが多いでしょう。日中は日差しが戻ってきますが、北風が強まり花粉が多く飛びそうです。一方、低気圧が近づく北日本の太平洋側では、湿った大雪や暴風に警戒が必要です。東北南部の雪は午前中が中心ですが、雪がやんだあとも風の強い状態が続く見込みです。東北北部や北海道は、翌朝にかけて大雪やふぶきになりそうです。湿った重たい雪が吹きつけますので、なだれや停電、倒木などに注意してください。
●予想24時間降雪量（5日朝まで、多いところ）
北海道太平洋側 60センチ
東北太平洋側 40センチ
●予想最大瞬間風速（4日〜5日）
東北太平洋側 30メートル
また、北日本の日本海沿岸にも別の低気圧があるため、日本海側でも湿った雪が降るでしょう。北陸や山陰でも雨や風の強まるところがありそうです。東海〜九州は朝から晴れるところが多いでしょう。
【予想最高気温】（前日差）
関東では真冬の寒さは和らぎますが、北風が冷たく感じられそうです。
札幌 3℃（-1）
仙台 9℃（＋4）
新潟 9℃（±0）
東京 14℃（＋3）
名古屋 13℃（-2）
大阪 11℃（-2）
鳥取 9℃（-2）
高知 16℃（-4）
福岡 13℃（±0）
【週間予報】
■大阪〜那覇
5日（木）は山陰でも日差しが戻ってきますが、6日（金）〜7日（土）は広く雨が降るでしょう。8日（日）は晴れてお出かけ日和になりそうです。
北日本や北陸では、5日（木）にかけて雨や雪の残るところがありますが、6日（金）は広く晴れるでしょう。7日（土）は新たな低気圧が通過するため、各地で雨・風強まって荒れた天気になりそうです。8日（日）以降は寒気が入って空気がヒンヤリ、北日本ではふぶくところがあるでしょう。