日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3662（-106.0 -2.81%）
ホンダ 1488（-3 -0.20%）
三菱ＵＦＪ 2762（-13 -0.47%）
みずほＦＧ 6482（-18 -0.28%）
三井住友ＦＧ 5439（-123 -2.21%）
東京海上 6045（-74 -1.21%）
ＮＴＴ 151（-1.1 -0.72%）
ＫＤＤＩ 2639（-31.5 -1.18%）
ソフトバンク 209（-2.0 -0.95%）
伊藤忠 2110（-44 -2.04%）
三菱商 5236（-79 -1.49%）
三井物 5865（-94 -1.58%）
武田 5703（-24 -0.42%）
第一三共 2817（-22 -0.77%）
信越化 5971（-146 -2.39%）
日立 4731（-84 -1.74%）
ソニーＧ 3403（+35 +1.04%）
三菱電 5558（-76 -1.35%）
ダイキン 19162（-318 -1.63%）
三菱重 4818（-104 -2.11%）
村田製 3687（-43 -1.15%）
東エレク 42025（-575 -1.35%）
ＨＯＹＡ 28034（-276 -0.97%）
ＪＴ 5757（-49 -0.84%）
セブン＆アイ 2036（-37 -1.78%）
ファストリ 65972（+1082 +1.67%）
リクルート 6671（-113 -1.67%）
任天堂 8466（-122 -1.42%）
ソフトバンクＧ 3911（-81 -2.03%）
キーエンス（普通株） 59520（-3400 -5.40%）
