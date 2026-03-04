日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3662（-106.0　-2.81%）
ホンダ　1488（-3　-0.20%）
三菱ＵＦＪ　2762（-13　-0.47%）
みずほＦＧ　6482（-18　-0.28%）
三井住友ＦＧ　5439（-123　-2.21%）
東京海上　6045（-74　-1.21%）
ＮＴＴ　151（-1.1　-0.72%）
ＫＤＤＩ　2639（-31.5　-1.18%）
ソフトバンク　209（-2.0　-0.95%）
伊藤忠　2110（-44　-2.04%）
三菱商　5236（-79　-1.49%）
三井物　5865（-94　-1.58%）
武田　5703（-24　-0.42%）
第一三共　2817（-22　-0.77%）
信越化　5971（-146　-2.39%）
日立　4731（-84　-1.74%）
ソニーＧ　3403（+35　+1.04%）
三菱電　5558（-76　-1.35%）
ダイキン　19162（-318　-1.63%）
三菱重　4818（-104　-2.11%）
村田製　3687（-43　-1.15%）
東エレク　42025（-575　-1.35%）
ＨＯＹＡ　28034（-276　-0.97%）
ＪＴ　5757（-49　-0.84%）
セブン＆アイ　2036（-37　-1.78%）
ファストリ　65972（+1082　+1.67%）
リクルート　6671（-113　-1.67%）
任天堂　8466（-122　-1.42%）
ソフトバンクＧ　3911（-81　-2.03%）
キーエンス（普通株）　59520（-3400　-5.40%）