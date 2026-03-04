東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.74 高値157.97 安値157.15
158.91 ハイブレイク
158.44 抵抗2
158.09 抵抗1
157.62 ピボット
157.27 支持1
156.80 支持2
156.45 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1613 高値1.1707 安値1.1530
1.1880 ハイブレイク
1.1794 抵抗2
1.1703 抵抗1
1.1617 ピボット
1.1526 支持1
1.1440 支持2
1.1349 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3358 高値1.3425 安値1.3253
1.3610 ハイブレイク
1.3517 抵抗2
1.3438 抵抗1
1.3345 ピボット
1.3266 支持1
1.3173 支持2
1.3094 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7820 高値0.7879 安値0.7785
0.7965 ハイブレイク
0.7922 抵抗2
0.7871 抵抗1
0.7828 ピボット
0.7777 支持1
0.7734 支持2
0.7683 ローブレイク
