東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.74　高値157.97　安値157.15

158.91　ハイブレイク
158.44　抵抗2
158.09　抵抗1
157.62　ピボット
157.27　支持1
156.80　支持2
156.45　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1613　高値1.1707　安値1.1530

1.1880　ハイブレイク
1.1794　抵抗2
1.1703　抵抗1
1.1617　ピボット
1.1526　支持1
1.1440　支持2
1.1349　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3358　高値1.3425　安値1.3253

1.3610　ハイブレイク
1.3517　抵抗2
1.3438　抵抗1
1.3345　ピボット
1.3266　支持1
1.3173　支持2
1.3094　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7820　高値0.7879　安値0.7785

0.7965　ハイブレイク
0.7922　抵抗2
0.7871　抵抗1
0.7828　ピボット
0.7777　支持1
0.7734　支持2
0.7683　ローブレイク