「一つの時代が終わる…」高木美帆、引退電撃表明にネットざわつく　中には「高市総理、国民栄誉賞でしょう」のリクエストも

スピードスケート・高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝の現役引退表明に列島がざわついた。

高木は４日、自身のインスタグラムを「競技人生の進退に関わること」として更新。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と伝え、競技から退くことを表明した。

ミラノ・コルティナ五輪で５００メートル、１０００メートルと女子団体追い抜きで銅３個を獲得。２０１８年平昌でメダル３個（金１、銀１、銅１）、２２年北京五輪で４個（金１、銀３）で通算獲得メダル数では日本女子の夏季・冬季を通じて最多１０個としたオリンピアンの電撃報告だった。

ネット上では「一つの時代が終わる感がありますね」「あなたはレジェンドです」「素晴らしい功績は記憶に残りますね」「素晴らしい活躍忘れません」「たくさんの感動を、ありがとうございました」「心から言わせてもらいますね…『今までお疲れ様でした』」「本当にびっくりしたけど、同時にすごく納得できる終わり方だなと思いました」「今週末の世界選手権が最後だと思うと寂しい気持ちでいっぱいです」「最後の世界選手権頑張ってください！」「あぁ……そうかぁ」「あなたは、日本の誇りです」と残念がる人やねぎらう声が。

中には「高市総理、国民栄誉賞でしょう」というリクエストもあった。