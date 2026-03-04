◆米大リーグ 強化試合 米国代表１５―１ジャイアンツ＝特別ルールで延長１０回（３日・米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）

米国でのワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）参加チームの強化試合も３日（日本時間４日）からスタート。最強布陣と呼ばれる米国代表はジャイアンツと対戦し１５―１と圧勝した。打線は次のように組んだ。（成績は昨季のもの）

１番・遊撃＝ウィット（ロイヤルズ）打率２割９分５厘、２３本塁打

２番・一塁＝ハーパー（フィリーズ）打率２割６分１厘、２７本塁打

３番・右翼＝ジャッジ（ヤンキース）打率３割３分１厘、５３本塁打

４番・ＤＨ＝シュワバー（フィリーズ）打率２割４分、５６本塁打

５番・三塁＝ブレグマン（カブス）打率２割７分３厘、１８本塁打

６番・捕手＝ローリー（マリナーズ）打率２割４分７厘、６０本塁打

７番・左翼＝アンソニー（レッドソックス）打率２割９分２厘、８本塁打

８番・中堅＝バクストン（ツインズ）打率２割４分８厘３５本塁打

９番・二塁＝チュラング（ブルワーズ）打率２割８分８厘、１８本塁打

先発投手＝スキーンズ（パイレーツ）１０勝１０敗、防御率１・９７

１回にジャッジの２点タイムリーで先制した米代表はその後も攻撃の手を休めずアンソニー、ブレグマンが本塁打するなど１８安打の猛攻。投げてはスキーンズが１回内野ゴロで１失点も後続を封じ３回を１安打」１失点、４奪三振と順調な仕上がりを見せた。