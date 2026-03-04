初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は４日までに「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３８〜初代タイガーマスク４５周年記念プレ大会〜」（３・１９後楽園ホール）の追加対戦カード２試合を発表した。

ＳＳＰＷ女子タッグ王者のジャガー横田、藪下めぐみがＳＡＫＩ、網倉理奈と防衛戦を行う。防衛戦に向けジャガーは「常に私は全力で闘います。ジャガー横田の試合をするだけです」と決意していた。

さらに“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが叶ミクとタッグを結成し伊藤薫、志真うたと対戦する。

平井丈雅代表によると大会は「全７試合」で開催するという。平井代表は２月１３日に村上和成が主宰した「新年会」で「来週中にすべてのカードを発表します」と宣言。さらに村上へ「いろんな意味で因縁ある相手を戦っていただくか、組んでいただくか…用意してます」と突きつけた。

しかし、２月１９日の記者会見では２試合しか発表されず２月２２日にスポーツ報知の取材に「今週中に全カード発表したい」と宣言も同月２５日に追加カード１試合、さらに今回２試合発表したが村上のカードは依然として未定。大会までおよそ２週間で全カードが決まらない状態となっている。

◆３・１９後楽園決定済みカード

▼レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン ｖｓ 挑戦者・関本大介

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志、阿部史典 ｖｓ 船木誠勝、高橋“人喰い”義生、間下隼人

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

タイガーマスク、ＴＡＫＡみちのく ｖｓ 日高郁人、関札皓太

▼ＳＳＰＷ女子タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ジャガー横田、藪下めぐみ ｖｓ 挑戦者組・ＳＡＫＩ、網倉理奈

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

Ｓａｒｅｅｅ、叶ミク ｖｓ 伊藤薫、志真うた