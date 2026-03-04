2026年に公開される本木雅弘主演映画『黒牢城』の第3弾キャストとして、近藤芳正、矢柴俊博、木原勝利、河内大和、吉岡睦雄、上川周作、前田旺志郎、坂東新悟の出演が発表された。

本作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい！」第1位ほか史上初4大ミステリー大賞（「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！」「2022本格ミステリ・ベスト10」）を制覇した米澤穂信のミステリー小説を映画化するミステリー大作。『岸辺の旅』『Cloud クラウド』などの黒沢清が監督を務める。

主演の本木のほか、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョー、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいらが出演する。

荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高由里子）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。そんな時、城内である少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や身内の誰か。城外は敵軍。城内には裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは。

新たに発表されたのは、殺人を皮切りに不可解な事件が相次ぐ「密室」と化した“黒牢城”において、城主・村重と、城に幽閉された危険な天才軍師・黒田の運命を左右する重要人物たち。

村重に仕える古参の家臣・中西新八郎役を近藤、同じく古参の家臣・池田和泉役を矢柴、そして城の警護を担う野村丹後役を木原がそれぞれ演じる。

また、村重に仕える家臣で、人一倍強い責任感を持つ伊丹一郎左衛門役で河内、村重の側近として、強い忠義心を持つ武将・森可兵衛役で吉岡、城内で起きた不可解な事件を間近で目撃する寺男役で上川、主君・官兵衛を救うべくひたむきに城外で暗躍する栗山善助役で、前田が出演。

さらに、“黒牢城”を包囲し村重を追い詰める織田信長役を歌舞伎俳優の坂東新悟が務めることも決定した。

あわせて、それぞれの思惑を秘めた鋭い眼差しが写し出されたキャラクタービジュアルも公開された。

コメント近藤芳正（中西新八郎役）優しさと怖さ、品の良さ。諦めない強さと迷い。負けない心と他者を認め許す懐の深さ、そして決して偉ぶらない姿勢。監督から感じたそのすべてが、この映画に息づいています。まさに監督そのものが映し出された、人間ドラマです。

矢柴俊博（池田和泉役）ふたたび黒沢組に参加出来ると知り大変光栄に思いました（光栄という言葉がふさわしいと感じます）。古典的名作に共通するクラシカルさがあり、エンターテイメントとしてのスリリングさもある。そして黒沢作品ならではの『歪み』もある。今までにない質感の時代劇になるのではないかと胸が躍りました。この作品の圧倒的な余韻をきっとお楽しみいただけると思います。

木原勝利（野村丹後役）私に演出する黒沢監督は、あえて明確な言葉は使いませんでした。答えに導くのではなく私から出たものを活かしてくださっているのだと気づいた時、これが憧れの黒沢組か！ と胸躍りました。その黒沢監督初の時代劇にしてミステリー。楽しみなところしかありません。どうぞ劇場でお楽しみください。

吉岡睦雄（森可兵衛役）風通しが良く穏やかでありながら、ピアノ線が張り詰められたかのような心地よい緊張感のある現場。黒沢清監督の作品に再び参加できる喜び。脚本を読んだだけでは想像もしなかったアイデアが黒沢さんの口から発せられ、阿吽の呼吸のように永田さんが美しい照明を作り出し、佐々木さんのキャメラがそれらを的確に捉えていく。痺れました。映画『黒牢城』どうぞお楽しみください。

上川周作（寺男役）荒木村重という人物の動乱の中で激しく揺れ動く心の機微に、脚本の段階から強く引きこまれました。僕が演じた寺男もまた、村重と真正面から対峙し、言葉を交わす役どころです。一歩間違えれば命を落としかねない極限状態。どうすれば自分の言葉を信じてもらえるのか、撮影現場では僕自身も息が詰まるような緊張感の中にいました。そのヒリヒリとした空気感をぜひ劇場で体感していただけたら嬉しいです。

前田旺志郎（栗山善助役）素晴らしいスタッフと、素晴らしい俳優部が揃ったこの作品に参加できる事、本当に幸せに思います。現場はとても雰囲気が良く、和やかでありながらどこか緊張感があって、僕自身すごくいい精神状態で撮影に臨む事が出来ました。1シーンではありますが、作品にとって大切な1ピースになれたのではと願っております。

坂東新悟（織田信長役）私は普段、歌舞伎の女方をしておりますので織田信長役に決まった時はとても驚いたと共に不安な気持ちがありました。しかし黒沢監督とのお話の中で「性別は関係ないので大丈夫」とのお言葉をいただき、自分でもふっきれて楽しく撮影に臨むことができました。作品の面白さや世界観に少しでも貢献できていれば幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）