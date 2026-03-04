４日の主なマーケットイベント ４日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０９：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数

１４：００ 日・消費者態度指数

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・失業率

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，内田洋<8057>

※海外企業決算発表：ブロードコムほか



