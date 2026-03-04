リヴァプールがプレミアリーグ4戦ぶり黒星…最下位ウルブス、後半ATの劇的弾で今季初の連勝！

後半ATのドラマ🤯#アンドレ が放ったシュートは

DFにあたってゴールイン⚡️



これが決勝点となり

奇跡の大逆転残留に向けて

ウルヴスが連勝を記録👏



🏆 プレミアリーグ第29節

⚔️ ウォルヴァーハンプトン v リヴァプール

🔗 https://t.co/FGCu7VdiPO pic.twitter.com/acf2qZLZe0