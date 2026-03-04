YOASOBI、完全生産限定盤シングルCD「アドレナ / BABY」リリース！TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OP＆EDテーマ収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、完全生産限定盤シングルCD「アドレナ / BABY」を3月4日にリリースした。

■「アドレナ」「BABY」の英語バージョンも

本作は、現在、TOKYO MX、BS11他で放送中のTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」、およびエンディングテーマ「BABY」を収録。

さらに、この2曲の英語版「ADRENA」「BABY - English Version -」など全8曲が収められる。さらに、「アドレナ」「BABY」それぞれの原作小説である『Magical』（津山 冬・著）、『My Dear……』（蒼樹靖子［スタジオモナド］・著）も同梱。

CDは、イラストレーター・情緒によるアニメの主人公・芦屋瑞稀の新規描き下ろしイラストを使用した、30センチ×30センチの特別アートボード仕様となり、アートディレクションおよびデザインは、「アドレナ」「BABY」の配信ジャケットも手掛けた太田規介が担当。作品世界をより深く体感できるビジュアルに仕上がっている。

なお、本作は数量限定での販売となるため、確実にゲットしたい人は早めの予約・入手を。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「アドレナ / BABY」

■【画像】「アドレナ / BABY」の商品画像

■関連リンク

アニメ『花ざかりの君たちへ』作品サイト

https://hanakimi-anime.com/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/