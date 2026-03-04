YOASOBI、完全生産限定盤シングルCD「アドレナ / BABY」リリース！TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OP＆EDテーマ収録
YOASOBIが、完全生産限定盤シングルCD「アドレナ / BABY」を3月4日にリリースした。
■「アドレナ」「BABY」の英語バージョンも
本作は、現在、TOKYO MX、BS11他で放送中のTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」、およびエンディングテーマ「BABY」を収録。
さらに、この2曲の英語版「ADRENA」「BABY - English Version -」など全8曲が収められる。さらに、「アドレナ」「BABY」それぞれの原作小説である『Magical』（津山 冬・著）、『My Dear……』（蒼樹靖子［スタジオモナド］・著）も同梱。
CDは、イラストレーター・情緒によるアニメの主人公・芦屋瑞稀の新規描き下ろしイラストを使用した、30センチ×30センチの特別アートボード仕様となり、アートディレクションおよびデザインは、「アドレナ」「BABY」の配信ジャケットも手掛けた太田規介が担当。作品世界をより深く体感できるビジュアルに仕上がっている。
なお、本作は数量限定での販売となるため、確実にゲットしたい人は早めの予約・入手を。
■リリース情報
2026.03.04 ON SALE
SINGLE「アドレナ / BABY」
