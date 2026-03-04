青山テルマ×SoulJa『THE FIRST TAKE』で披露した「そばにいるね」を配信リリース
青山テルマ feat. SoulJa「そばにいるね - From THE FIRST TAKE」の『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）バージョンが、3月4日に配信リリースされた。
■パフォーマンス動画は公開後すぐに300万回を突破
「そばにいるね」は、2008年にリリースされ、着うたフル(R)で史上初となる200万ダウンロードを超える大ヒットを記録したラブソング。
シンガーソングライターとして多方面で活躍する青山テルマと、ラッパー／シンガーでありプロデューサーとしてもシーンを牽引してきたSoulJaが、『THE FIRST TAKE』に初登場し本楽曲を披露した。
遠く離れた恋人への想いを切なくも温かく描いたこの曲は、リリースから約20年が経った今も多くのリスナーに愛され続けている。ふたりは『THE FIRST TAKE』のためだけにリアレンジされた特別バージョンでパフォーマンス。 公開後すぐに300万回を超え、オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング4位にランクインするなど、話題となった。
■リリース情報
2026.03.04 ON SALE
青山テルマ feat. SoulJa
DIGITAL SINGLE「そばにいるね - From THE FIRST TAKE」
