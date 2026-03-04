青山テルマ×SoulJa『THE FIRST TAKE』で披露した「そばにいるね」を配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

青山テルマ feat. SoulJa「そばにいるね - From THE FIRST TAKE」の『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）バージョンが、3月4日に配信リリースされた。

■パフォーマンス動画は公開後すぐに300万回を突破

「そばにいるね」は、2008年にリリースされ、着うたフル(R)で史上初となる200万ダウンロードを超える大ヒットを記録したラブソング。

シンガーソングライターとして多方面で活躍する青山テルマと、ラッパー／シンガーでありプロデューサーとしてもシーンを牽引してきたSoulJaが、『THE FIRST TAKE』に初登場し本楽曲を披露した。

遠く離れた恋人への想いを切なくも温かく描いたこの曲は、リリースから約20年が経った今も多くのリスナーに愛され続けている。ふたりは『THE FIRST TAKE』のためだけにリアレンジされた特別バージョンでパフォーマンス。 公開後すぐに300万回を超え、オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング4位にランクインするなど、話題となった。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

青山テルマ feat. SoulJa

DIGITAL SINGLE「そばにいるね - From THE FIRST TAKE」

