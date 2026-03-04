◇強化試合 阪神4―5侍ジャパン（2026年3月3日 京セラＤ）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の「強化試合」で、阪神としては難しい立場だったろう。侍ジャパンは本番3日前だが、阪神は今月27日の開幕まで3週間以上ある。調整の度合いが異なる。

そんな複雑な事情を割り引いた上で、書こうと思うのは四球である。

阪神投手陣が与えた四球3個のうち、2個が失点につながった。日本代表からすれば四球を得点につなげたわけである。

3回表は新外国人カーソン・ラグズデールが先頭の源田壮亮に四球。バントで送られ、2死後、近藤健介に中前適時打を浴びた。7回表も湯浅京己が先頭の岡本和真を四球で出した。吉田正尚に安打でつながれ、2死後、森下翔太に中前2点打を浴びた。

先に書いた通り、ラグズデールも湯浅もまだまだ調整途上で、この与四球を責めるつもりなどない。結果としての四球についての考察である。

「先頭打者への四球は7割、失点につながる」と話していたのは阪神監督時代の星野仙一だった。統計上の実際はともかく「野球100年の教えや」と説いていた。

阪神前監督（現オーナー付顧問）の岡田彰布は四球の重要性を説き、打者の年俸査定のポイントを上げた。日本一となった2023年、本塁打はリーグ5位でも最多得点だった背景には12球団最多の四球があった。

それはWBCでの戦い方にも通じている。世界一となった前回2023年大会で監督を務めた栗山英樹も四球に考えを巡らせた。大会後、NHKの特別番組『マジックの継承者たち WBC栗山メモ〜知られざる采配の舞台裏〜』で自身のノートを公開していた。

＜3月19日 野球の肝＞と題して記している。＜準々決勝。メキシコ―プエルトリコ、アメリカ―ベネズエラ。ともに打ち合いになったが、最後のメキシコ、一気に逆転も四球2個。アメリカの逆転満塁ホームランも四球2個からだった。四球。ここに何か、野球の本質が隠れている＞。

日本代表は歴代最多64個（7試合）の四球を獲得し優勝を果たした。

昨季リーグ優勝した阪神も奪った四球はリーグ最多、与えた四球はリーグ最少だった。

阪神―日本代表。ともに調整の一戦でも四球の重要性を再認識することができた。 ＝敬称略＝ （編集委員）