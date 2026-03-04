ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで団体＆女子シングルで2冠を達成したアリサ・リウ（米国）が3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムを更新。表彰台での自撮り写真を公開し、銀メダルの坂本花織（シスメックス）、銅メダルの中井亜美（TOKIOインカラミ）に感謝した。

表彰式直後、最高の笑顔が弾けた。金メダルを胸に輝かせたリウを中心に、坂本と中井が寄り添い、勝利を祝うセルフィーを撮影。3人でメダルと大会マスコットを掲げて笑顔を浮かべた。

リウは自身のインスタグラムに実際の画像を公開。文面には、「このクレイジーなオリンピックの旅で、2人の素晴らしいチームメートと表彰台を共にできたことに感謝！」と、日本の2人を「チームメート」と表現。このように続けた。

「私たちが共に、そして個々に成し遂げたことを誇りに思うわ。最高。私たちはそれぞれ、この勝利の自撮りをグループとして撮影し、その喜びを世界と共有することができた」

大会スポンサーで、今大会の表彰台での自撮り写真で使われるスマートフォンを製造、販売するサムスン社とのタイアップ投稿。「ギャラクシー Z フリップ7 オリンピック エディションでメダルの瞬間を収めなきゃいけなかったのは分かっているでしょ！」と締めくくった。

2月22日（同23日）に閉幕した五輪から10日。リウは日本の2人との特別な瞬間を振り返っていた。



