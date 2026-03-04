川宗則が語る名場面「イチローさんが打っているのに還らないわけにはいかない！」【WBC大特集】

川粼宗則（’06年、’09年大会連覇）「神の手スライディング」を生んだ恩師

「20年前、第１回大会の代表メンバーに選ばれたとき、『うわ、最悪だ……』と思いました。ホントに。当時、僕はソフトバンクでプレーしていて、前年がレギュラーに定着して３年目。『３年やって一人前』と言われていたので、ここからが本当の勝負だと意気込んでいました。ＷＢＣが開催されるのは公式戦開幕直前の３月。シーズンに変な影響が出たらどうしよう……というのが本音でした。だけど、日本代表の監督はソフトバンクを率いていた王（貞治・85）さん。『行け』と言われたら行くしかなかった（笑）。」(川粼宗則)

’06年の第１回ＷＢＣは正遊撃手、’09年の第２回ＷＢＣでは三塁を守って連覇に貢献した川粼宗則（44）。渋々、腹を括ったが、心の靄(もや)はすぐに晴れた。

「イチローさん（52）が参加してくれた。それだけで救われました。プロになる前から憧れていたイチローさんと同じユニフォームを着て一緒にやれる。イチローさんのおかげで、一気に″やる気に満ち溢れたＷＢＣ″になりました。

イチローさんに憧れていたのは僕だけではありません。若手の間でイチローさん争奪戦が勃発しました。西岡剛（41）、今江敏晃（42）、青木宣親(のりちか・44）、そして僕。いかにイチローさんに近づくか。

イチローさんもやりづらかったと思います。こんなガキどもと一緒にやらなきゃいけないんだから。そのうちイチローさんから食事に誘ってもらえるようになった。そこでの会話一つひとつすべてが面白くて、刺激たっぷりの毎日でした。」

イチロー塾で研鑽を積むなかで迎えたキューバとの決勝戦、川粼にビッグプレーが生まれる。９回表、二塁走者の川粼はイチローの右前打でホームへ激走。タイミングは微妙だったが、咄嗟の判断で右手を捕手の膝下にねじ込んで、値千金の追加点をもぎとったのだ。「神の手スライディング」として語り草となっているこの走塁は恩師の存在が生み出したものだった。

「イチローさんが打っているのに還らないわけにはいかないでしょう。とにかく夢中で、サインがどうとかリードがどうとか、記憶がないんですよ。ド緊張しながら走ったことだけを覚えています。

正直、侍ジャパンにはチームとしての結束はなかった。たとえば食事会場では、みんな言っていることがバラバラ。クセが強い人ばかりだから一つになるわけがない。でも、それぞれがプロフェッショナルの仕事をする。そして勝つ。強ぇと思いました。第２回ＷＢＣも同じでした。

そんな代表にも″中心″は必要です。第１回、第２回大会にはイチローさんがいました。そこを中心にみんなが立ち回った。前回大会でその役割を担ったのが大谷翔平さん（31）だったと思います。翔平さんを中心にみんなが立ち回る。その空気感が見てとれて、すごくいいチームだなと感じていました。」

’26年のＷＢＣで、侍ジャパンは川粼らが’09年大会で成し得て以来となる連覇に挑む。

「メジャー組が多く参加しているのはとても心強い。やっぱり生の情報って大事。プレー以外の些細なことも教えてもらえるでしょうから、余計な神経を使わなくて済む。あと、これだけは言いたい。

日本代表を背負う必要はない。勝ち負けにとらわれないでほしい。ＷＢＣは人生の一部にすぎないんです。いまの選手たちはＷＢＣに出ること、侍ジャパンに選ばれることを誇りに思っている。その気持ちを持って正々堂々とプレーしてくれるだけで、僕は嬉しいし、応援したい。」

『FRIDAY』2026年3月13・20日合併号より

取材・文：田尻耕太郎