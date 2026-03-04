お仕事服も行事も“この1枚”で！【ハニーズ】大人のサマ見え「優秀ワンピ」

新年度を前にした今の時期、仕事や子どもの学校行事などに備えて、きれいめな着こなしをワードローブに備えておきたい！ という人も多いのでは？ 服選びに迷っている人におすすめしたいのが【ハニーズ】と、その一部の店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のきれいめワンピースです。上品なのに堅すぎない、お仕事シーンにもマッチしそうな大人に似合うデザインをセレクトしました。

優しげなプリーツで上品 & スマートに決まる

【ハニーズ】「ボウタイワンピース」\4,980（税込）

甘くなりすぎない、細かなプリーツが大人のお出かけスタイルにマッチする1枚。首元にはボウタイリボン付きで、女性らしさを演出します。高見えを狙えるジョーゼット素材に、身頃には裏地が付いた安心設計が嬉しいところ。ジャケットやパンプスを合わせれば、より上品な着こなしが完成。

アクセ要らずでも映える配色デザインがGOOD

【GLACIER lusso】「配色ワンピース」\5,980（税込）

首まわりやフロントの配色デザインが、1枚そのまま着るだけでおしゃれムードに導いてくれるワンピース。襟元にあしらわれたラインストーンや高め位置の切り替えがさりげないアクセントになり、アクセ要らずでも華やかに。ほんのり広がるフレアシルエットで、ボディラインをカバーしてくれそうなところも高ポイントです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M