海外旅行をしたい私に「まずは国内旅行から」と父がストップ。実は、一人で海外に行かせたくないからではなく

今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。

海外への憧れが強く、「大学生になったら海外旅行をするぞ」と楽しみにしていたA子さん。しかし、父親に「まずは国内旅行から」と言われてしまい、海外旅行の許可が出ませんでした。仕方なく国内旅行をしていたA子さんですが、その後、いざ海外旅行をした時、父親の教えに感謝する出来事があったのでした。

海外への憧れ

私は高校時代、海外への憧れが強く、「大学生になったらバイトして、海外旅行をたくさんするぞ！」と思っていました。大学生になってからは「どの国に行こうかな」と、海外の観光ブックを見ながら夢を膨らませていました。

父の言葉

しかし、父が「まずは国内旅行にしなさい」と言ってきました。家族旅行で何ヵ所か国内は行ったことがあったので、「海外がいいのに」と私は納得しておらず、娘一人で海外に行かせたくないからだと内心思っていました。

しかし、私の納得していない表情を見た父は「〇〇の景色を見ずして、海外に行くな！」と珍しく強い口調で言うのです。私はしぶしぶ、そこまで言うならと、行ったことのない国内の地域を、長期休暇を利用して巡ることにしました。

周りの友人が海外旅行をしている中、私は国内旅行。「早く海外に行きたいのに！」と焦る気持ちもありましたが、実際に国内を旅してみると、人や景色との出会いは想像していた以上のもので、「全然日本を知らなかったんだな」と世界が広がりました。