【マクドナルド】でNY気分！？ パケのイラストもイケてる♡「期間限定バーガー」

【マクドナルド】では今、ニューヨークをテーマにした「期間限定バーガー」が登場中。イラスト入りのおしゃれなパッケージに包まれたバーガーは、ランチやディナーの気分も上げてくれるはず。今回は3月上旬まで味わえる、ビーフやチキンの期間限定バーガーをピックアップ。ニューヨーク気分と美味しさを同時に楽しめるメニューを、ぜひお見逃しなく。

野菜も摂れるおしゃれなバーガー

レトロチックなイラストが映えるおしゃれなパッケージに包まれた「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー&ビーフソテー」。ビーフパティをサンドしたガッツリ系のバーガーです。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば、「粒マスタードとブラックペッパーの効いたソースと、スイートレモンソースがかなりパンチが効いてる！！」とのことで、食欲を刺激してくれそう。レタスも一緒にサンドされているので、野菜を一緒に摂りたい人にもおすすめ。

程よい辛みとザクザク食感がクセになるかも！？

レポーターHaruさんが「程よい辛みのホットチキンが、酸味のあるスイートレモンソースと相性抜群」とコメントしている「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」。気分をスカッと、ストレス発散したい時に良いかもしれません。ピリッとした刺激に、食欲も増してくるかも。衣をまとったチキンパティをサンドしており、しっかりと食べ応えを感じられるはず。アメリカン・コミックス風のおしゃれなイラストがあしらわれた包装紙で、気分も上がりそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino