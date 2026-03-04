欧風カレーを展開する「オーベルジーヌ」新宿本店がこのほど、老舗とんかつ専門店「とんかつ まい泉」とコラボしたヒレかつカレー弁当の発売を発表した。販売期間は3月31日まで。



【写真】オーベルジーヌ×まい泉の“夢”の贅沢コラボ弁当 じゃがいもまでも美味しそう…！

オーベルジーヌは数多くの映像制作現場で“定番ロケ弁”として採用され、注目を集めているカレー店。著名人などもたびたびメディアで高く評価をしており、第1回日本ロケ弁大賞では1位の大賞を受賞している。



とんかつ まい泉は1965年創業のとんかつ専門店。「箸で切れるやわらかさ」を追求したヒレかつで知られ、こちらも日本ロケ弁大賞で金賞受賞の実績を持つ。今回はオーベルジーヌのコク深い欧風カレーと、まい泉の上品でやわらかなヒレかつを組み合わせ、両社の歴史と強みを生かした“夢”のコラボが実現。グランスタ東京店での販売、自社宅配および店舗テイクアウト限定で展開される。



サイドメニューの蒸かしポテトもついた贅沢コラボ弁当（Bタイプ）は、宅配で1404円（税込）、グランスタ東京店での販売は1728円（税込み）。カレーライスとヒレかつがのった贅沢コラボ弁当（Aタイプ）宅配で1188円（税込）、テイクアウト版はサラダ付きランチセット1404円（税込）となっている。



