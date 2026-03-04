◆米大リーグオープン戦 ドジャース５―４（３日・米アリゾナ州グッドイヤー＝グッドイヤーボールパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が３日（日本時間４日）、敵地のガーディアンズ戦で今季オープン戦２度目の登板を果たし、特別ルールでの２イニングを投げて、２安打４失点ながら勝利投手になった。３四球と請求は乱れたが、２三振。防御率は１８・９０となった。

初回に２四球と１安打でいきなり無死満塁のピンチデ迎えた４番のマンザード。９７・９マイル（約１５８キロ）の直球を左中間スタンドまで運ばれ、満塁本塁打を食らった。続く５番打者に四球を出し、１アウトも取れずにマウンドを降りた。

オープン戦特別ルールで２回に改めてマウンドに上がった佐々木は、前のマウンドとは別人のような投球を披露。２イニングをパーフェクトの抑えた。２回は２番からの打線を空振り三振、左飛球。前の打席でグランドスラムを浴びたマンザードには変化球で攻め、最後はスプリットで空振りで３球三振に仕留めた。

最速９９・３マイル（約１６０キロ）を計測も、初回は２３球投げストライクはわずか８球と立ち上がりの不安定さを露呈。それでも再登板からは落ち着きを取り戻し、２２球投げ１３球がストライクだった。

現地２５日の今季初登板では１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点。最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）だった。

前回、ロバーツ監督は「力みすぎていたと思う。少し速球に頼りすぎていたようで、初回はカウントを悪くした。私の感じた限りでは、２回はよりうまく球種を交ぜ、制球も少し良くなっていた。私的には球数が多くなりすぎたことが問題だった」と評していた。