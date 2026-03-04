timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、高さ10メートルのビルをスパイダーマンさながらの“壁登り” 『ネイチャーティーチャー』特番第2弾
8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝が、4日放送のTBS系バラエティー『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』〜子どもの夢を叶える夢実験SP〜（後10：00）に出演する。日曜のひる帯に不定期放送されている（※一部地域除く）が、昨年12月に続き、プライム帯スペシャル第2弾の放送が決定した。
【番組カット】わくわく！子どもたちと一緒にお菓子作りに挑戦する篠塚大輝ら
同番組は自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティー”。チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）と原、篠塚がMCを務める。
今回はチョコレートプラネットとtimeleszが“子どもの夢を叶える”をテーマに、それぞれ体を張った大実験に挑む。2つのVTRを見て、スタジオゲストの芳根京子、真中まな（FRUITS ZIPPER）、なかやまきんに君が、どちらがよりワクワクしたかを判定する。
チョコレートプラネットが挑戦するのは、「世界最強の唐辛子の辛さを打ち消すことはできるのか」。辛いものが苦手だという2人が、辛いものをおいしく食べられる方法を見つけるべく、味覚の天才の力を借りて実験に挑戦する。助っ人としてインポッシブルと瑛茉ジャスミンも参戦する。
今回使用するのは、ギネス認定もされている世界最強の唐辛子。エキスが肌に触れるだけでも赤く腫れてしまう可能性があるという超危険な唐辛子に、防護服を着用して挑む。味覚の天才と作り上げた“あるもの”で、果たして世界最強の辛さは打ち消されるのか。
一方、原と篠塚は「高さ10メートルのビルの壁をスパイダーマンのように登ることはできるのか」に挑戦する。生物の機能や特性から技術を開発する「バイオミメティクス」の力を借り、世界的人気ヒーローの代名詞でもある“壁登り”の再現にチャレンジ。壁を登るには、くっつくだけでなく、簡単に剥（は）がれることも重要だという。その成功の鍵を握る“ある生物”の特性とは何なのか。
スタジオには、その生物の特徴を生かした器具も登場。想像を超えるパワーに、芳根、真中、なかやまも驚きの表情を見せる。
