本木雅弘×黒沢清監督『黒牢城』織田信長役に歌舞伎の女方・坂東新悟を抜てき、第3弾キャスト発表
俳優の本木雅弘が主演を務め、黒沢清監督が初めて時代劇に挑戦した映画『黒牢城（こくろうじょう）』（2026年公開）に、近藤芳正、矢柴俊博、木原勝利、河内大和、吉岡睦雄、上川周作、前田旺志郎、坂東新悟らが出演していることが発表された。
【画像】映画『黒牢城』本木雅弘＆宮舘涼太＆菅田将暉ら豪華キャストが集結
本作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞し、「このミステリーがすごい！」第1位をはじめ史上初の4大ミステリーランキングを制覇した米澤穂信の同名小説が原作。本木は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する武将・荒木村重を演じる。
物語は、織田軍に囲まれ孤立無援となった城内で、ある少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や身内の誰か。城外は敵軍。城内には裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。
今回発表された俳優陣が演じるのは、殺人事件をきっかけに不可解な出来事が続く“黒牢城”で、村重と官兵衛の運命を左右する重要人物たち。
村重に仕える古参の家臣・中西新八郎（なかにし・しんぱちろう）役には、三谷幸喜作品にも多数出演する個性派俳優の近藤芳正。同じく古参の家臣・池田和泉（いけだ・いずみ）役に矢柴俊博。城の警護を担う野村丹後（のむら・たんご）役に、NHK連続テレビ小説『あんぱん』（戸田恵子演じる代議士・薪鉄子の事務補助員・世良役）での好演も話題となった木原勝利が名を連ねる。演劇界出身の実力派俳優たちが、逃げ場のない城内で疑心暗鬼に陥る家臣たちの焦燥を体現する。
さらに、人一倍強い責任感を持つ家臣・伊丹一郎左衛門（いたみ・いちろうざえもん）役に、映画『8番出口』の“歩く男”役が話題となった河内大和。村重の側近で忠義心の厚い武将・森可兵衛（もり・かへえ）役に、黒沢作品の常連として知られる吉岡睦雄。城内の怪事件を目撃する寺男（てらおとこ）役に、NHK連続テレビ小説『虎に翼』や大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも注目される上川周作が出演する。
また、主君・官兵衛を救うため城外で暗躍する栗山善助（くりやま・ぜんすけ）役に前田旺志郎。さらに歌舞伎界から、気鋭の女方として古典から新作まで幅広く活躍する坂東新悟が参戦。織田信長（おだ・のぶなが）役として“黒牢城”を包囲し、村重を追い詰める存在として緊迫感を高める。
あわせて公開されたキャラクタービジュアルには、それぞれの思惑を秘めた鋭い眼差しが映し出されている。登場人物は、いずれも一筋縄ではいかない“クセ者”ばかり。「忠義」と「裏切り」が交錯する極限の心理戦。密室と化した城で起きる連続事件の裏に潜む黒幕とは誰なのか――。ミステリーと歴史劇が融合した新たな時代劇に期待が高まる。
■近藤芳正（中西新八郎役）のコメント
優しさと怖さ、品の良さ。諦めない強さと迷い。負けない心と他者を認め許す懐の深さ、そして決して偉ぶらない姿勢。監督から感じたそのすべてが、この映画に息づいています。まさに監督そのものが映し出された、人間ドラマです。
■矢柴俊博（池田和泉役）のコメント
再び黒沢組に参加できると知り大変光栄に思いました（光栄という言葉がふさわしいと感じます）。
古典的名作に共通するクラシカルさがあり、エンターテイメントとしてのスリリングさもある。
そして黒沢作品ならではの“歪み”もある。
今までにない質感の時代劇になるのではないかと胸が躍りました。
この作品の圧倒的な余韻をきっとお楽しみいただけると思います。
■木原勝利（野村丹後役）のコメント
私に演出する黒沢監督は、あえて明確な言葉は使いませんでした。答えに導くのではなく私から出たものを活かしてくださっているのだと気づいた時、これが憧れの黒沢組か！と胸躍りました。
その黒沢監督初の時代劇にしてミステリー。楽しみなところしかありません。どうぞ劇場でお楽しみください。
■河内大和（伊丹一郎左衛門役）のコメント
黒沢清監督作品には初参加、しかも時代劇！出演のお話をいただいたとき、あまりのうれしさに時間が止まりました。僕の演じる一郎佐は、本木さん演じる殿の側に常に仕える役。その時間そのものが役作りとなる、俳優としてこの上ない贅沢な経験でした。現場には澄んだ黒い靄のような空気が漂い、不思議な美しさに包まれていました。その気配が、スクリーンを通して皆さまに届くことを願っています。ぜひ劇場で体感してください！
■吉岡睦雄（森可兵衛役）のコメント
風通しが良く穏やかでありながら、ピアノ線が張り詰められたかのような心地よい緊張感のある現場。
黒沢清監督の作品に再び参加できる喜び。
脚本を読んだだけでは想像もしなかったアイデアが黒沢さんの口から発せられ、阿吽の呼吸のように永田さんが美しい照明を作り出し、佐々木さんのキャメラがそれらを的確に捉えていく。
痺（しび）れました。映画『黒牢城』どうぞお楽しみください。
■上川周作（寺男役）のコメント
荒木村重という人物の動乱の中で激しく揺れ動く心の機微に、脚本の段階から強く引きこまれました。僕が演じた寺男もまた、村重と真正面から対峙し、言葉を交わす役どころです。一歩間違えれば命を落としかねない極限状態。どうすれば自分の言葉を信じてもらえるのか、撮影現場では僕自身も息が詰まるような緊張感の中にいました。そのヒリヒリとした空気感をぜひ劇場で体感していただけたらうれしいです。
■前田旺志郎（栗山善助役）のコメント
素晴らしいスタッフと、素晴らしい俳優部がそろったこの作品に参加できること、本当に幸せに思います。現場はとても雰囲気が良く、和やかでありながらどこか緊張感があって、僕自身すごくいい精神状態で撮影に臨む事ができました。1シーンではありますが、作品にとって大切な1ピースになれたのではと願っております。
■坂東新悟（織田信長役）のコメント
私は普段、歌舞伎の女方をしておりますので織田信長役に決まった時はとても驚いたと共に不安な気持ちがありました。
しかし黒沢監督とのお話の中で「性別は関係ないので大丈夫」とのお言葉をいただき、自分でもふっきれて楽しく撮影に臨むことができました。
作品の面白さや世界観に少しでも貢献できていれば幸いです。
