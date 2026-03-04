柳楽優弥主演、80年代の名作映画『竜二』リメイク「最大限の敬意を胸に…真剣勝負で向き合った」10月公開決定
俳優の柳楽優弥が主演を務める映画『RYUJI 竜二』が、10月30日に全国公開されることが決定した（配給：カルチュア・パブリッシャーズ）。あわせて、超特報映像とティザービジュアルが初解禁された。
【動画】映画『RYUJI 竜二』特報映像
本作は、1983年に公開され時代を超えて語り継がれてきた名作『竜二』を原作とする作品。当時の社会に漂う閉塞感と主演・金子正次の生き様が重なり、大きな反響を呼んだ。公開初日から劇場は満席となり、義理と人情の世界を描いた作品でありながら、竜二の不器用な優しさや一人の男としての哀しみが女性客の心もつかみ、多くの観客が劇場に詰めかけた。
さらに公開から8日後に金子が逝去したこともあり、作品は社会的な関心とともに広く語られる存在となった。公開から43年を経た今も、その圧倒的なリアリティとカリスマ性は色あせることなく、日本映画史に刻まれた伝説的作品として語り継がれている。
新作『RYUJI 竜二』では、国内外で高い評価を受ける柳楽が主演を務める。監督は、人物の弱さや可笑しみ、再生への希望を温かな視点で描き続けてきた水田伸生。丁寧で繊細な人物描写と確かな演出力で、竜二という男の生き様を新たな時代の感性で描き出す。
今回解禁された超特報映像では、煙草をくゆらせながら新宿・歌舞伎町の喧騒の中を肩で風を切って歩く竜二の姿が映し出される。静けさの奥に張り詰めた空気を漂わせながら、時折見せる優しい眼差し。断片的に重なる映像が、孤独や葛藤、そして抗うことのできない竜二の生き様を静かに浮かび上がらせる。
解禁されたポスタービジュアルからは、深く刻まれた竜の刺青を背負い、儚げにこちらを見つめる竜二の姿に、本作の世界観を鮮烈に予感させる。キャッチコピーとして添えられた「楽じゃねえなぁ。」という一言が、竜二という男の人生を象徴する印象的なビジュアルとなっている。
■主演：柳楽優弥（花城竜二役）のコメント
正直、ドキドキしています。『竜二』と真剣勝負で向き合いました。
撮影現場では、水田伸生監督をはじめスタッフの皆さんが誠意を持って作品に向き合う姿勢を示してくださり、自分自身も誠実に挑むことができました。
義理や人情の世界に生きてきた人間が、そこから足を洗い家族との幸せを願いながら、過去とのあいだで葛藤する。強さを持ちながらも悩み、迷い、最後に決断していく竜二の姿は、時代の変化の狭間にある今、人と人との距離感が移り変わる中で、あらためて共感できる価値を持つものになっていると感じています。
原作への最大限の敬意を胸に、今の時代だからこそ生まれる『RYUJI』を届けたいと願っています。
■監督：水田伸生のコメント
『RYUJI』
名作映画のリメイクは、オリジナルに対する「敬意」の表明であり、新たな解釈で新しい命を吹き込む「再創造」であって、決して「模倣」ではありません。
この事を柳楽優弥さんとたくさん話し合い、43年の時を経て「再創造」する我々の『竜二』の完成型を模索しました。
金子正次さんが命を懸けて「創造」した名作映画を汚す訳にはいきません…やっと、たどり着いた新作映画 『竜二』を、今年お届けします！
■企画プロデュース・制作：中沢敏明（セディックインターナショナル）のコメント
この映画をリメイクすることは、映画づくりを生業としている者、少なくとも僕にとっては「ロマン」だった。役者といい、脚本（ホン）といい、音楽といい周知の通り、我らを痺れさせ、金子正次の『竜二』は伝説となった。
現実的にリメイクすることの諸条件に於いては困難を極め、僕は執念を持って時間をかけ、ここまで漕ぎ着けた。
ジャンルはヤクザ映画なのだろうか？僕は人間ドラマだと思った。ドラマなら、水田伸生監督に撮ってもらいたい。
即決だった。水田監督は期待通り、いや期待以上に仕上げてくれた。
「ロマン」が現実となった。
主演は柳楽優弥さん以外には考えられなかった。狂気と優しさが入り混じった彼の眼差しで演じる芝居は全てが想像のワンランク上だった。
キャスト、スタッフ全員の情熱が集結した作品となったと思う。
これは、男も女も泣く映画だ。
【動画】映画『RYUJI 竜二』特報映像
本作は、1983年に公開され時代を超えて語り継がれてきた名作『竜二』を原作とする作品。当時の社会に漂う閉塞感と主演・金子正次の生き様が重なり、大きな反響を呼んだ。公開初日から劇場は満席となり、義理と人情の世界を描いた作品でありながら、竜二の不器用な優しさや一人の男としての哀しみが女性客の心もつかみ、多くの観客が劇場に詰めかけた。
新作『RYUJI 竜二』では、国内外で高い評価を受ける柳楽が主演を務める。監督は、人物の弱さや可笑しみ、再生への希望を温かな視点で描き続けてきた水田伸生。丁寧で繊細な人物描写と確かな演出力で、竜二という男の生き様を新たな時代の感性で描き出す。
今回解禁された超特報映像では、煙草をくゆらせながら新宿・歌舞伎町の喧騒の中を肩で風を切って歩く竜二の姿が映し出される。静けさの奥に張り詰めた空気を漂わせながら、時折見せる優しい眼差し。断片的に重なる映像が、孤独や葛藤、そして抗うことのできない竜二の生き様を静かに浮かび上がらせる。
解禁されたポスタービジュアルからは、深く刻まれた竜の刺青を背負い、儚げにこちらを見つめる竜二の姿に、本作の世界観を鮮烈に予感させる。キャッチコピーとして添えられた「楽じゃねえなぁ。」という一言が、竜二という男の人生を象徴する印象的なビジュアルとなっている。
■主演：柳楽優弥（花城竜二役）のコメント
正直、ドキドキしています。『竜二』と真剣勝負で向き合いました。
撮影現場では、水田伸生監督をはじめスタッフの皆さんが誠意を持って作品に向き合う姿勢を示してくださり、自分自身も誠実に挑むことができました。
義理や人情の世界に生きてきた人間が、そこから足を洗い家族との幸せを願いながら、過去とのあいだで葛藤する。強さを持ちながらも悩み、迷い、最後に決断していく竜二の姿は、時代の変化の狭間にある今、人と人との距離感が移り変わる中で、あらためて共感できる価値を持つものになっていると感じています。
原作への最大限の敬意を胸に、今の時代だからこそ生まれる『RYUJI』を届けたいと願っています。
■監督：水田伸生のコメント
『RYUJI』
名作映画のリメイクは、オリジナルに対する「敬意」の表明であり、新たな解釈で新しい命を吹き込む「再創造」であって、決して「模倣」ではありません。
この事を柳楽優弥さんとたくさん話し合い、43年の時を経て「再創造」する我々の『竜二』の完成型を模索しました。
金子正次さんが命を懸けて「創造」した名作映画を汚す訳にはいきません…やっと、たどり着いた新作映画 『竜二』を、今年お届けします！
■企画プロデュース・制作：中沢敏明（セディックインターナショナル）のコメント
この映画をリメイクすることは、映画づくりを生業としている者、少なくとも僕にとっては「ロマン」だった。役者といい、脚本（ホン）といい、音楽といい周知の通り、我らを痺れさせ、金子正次の『竜二』は伝説となった。
現実的にリメイクすることの諸条件に於いては困難を極め、僕は執念を持って時間をかけ、ここまで漕ぎ着けた。
ジャンルはヤクザ映画なのだろうか？僕は人間ドラマだと思った。ドラマなら、水田伸生監督に撮ってもらいたい。
即決だった。水田監督は期待通り、いや期待以上に仕上げてくれた。
「ロマン」が現実となった。
主演は柳楽優弥さん以外には考えられなかった。狂気と優しさが入り混じった彼の眼差しで演じる芝居は全てが想像のワンランク上だった。
キャスト、スタッフ全員の情熱が集結した作品となったと思う。
これは、男も女も泣く映画だ。