柳楽優弥主演、80年代の名作映画『竜二』リメイク「最大限の敬意を胸に…真剣勝負で向き合った」10月公開決定

柳楽優弥主演、80年代の名作映画『竜二』リメイク「最大限の敬意を胸に…真剣勝負で向き合った」10月公開決定