シリーズ最小モデルはEVへ

ジャガー・ランドローバーの新型SUV『ディフェンダー・スポーツ（仮称）』は、来年登場する予定だ。ディフェンダーシリーズ最小かつ初のEVとなり、「クラス最高水準」の性能を持つとされる。

【画像】タフな本格オフローダーに「商用車」仕様が登場【ランドローバー・ディフェンダー・ハードトップを詳しく見る】 全18枚

このモデルは新開発のEV用プラットフォームを採用し、現行の『ディフェンダー90』よりも小型になる。英国の公道でプロトタイプによるテスト走行も確認されている。



新型車はディフェンダー90（画像）よりも小型になりそうだ。

ディフェンダーのブランドディレクターであるマーク・キャメロン氏はAUTOCARの取材に対し、新型車の開発は「順調に進んでいる」と述べたが、具体的な発売時期や車名については明言を避けた。

AUTOCAR UK編集部は、従来の命名戦略から、ディフェンダー・スポーツという名称になるのではないかと予想している。

特筆すべきは、ジャガー・ランドローバーの「ハウス・オブ・ブランド」戦略のもと、レンジローバーやディスカバリーと並ぶ独立ブランドへ昇格したディフェンダーにとって初の完全新製品となる点だ。キャメロン氏によると、新戦略発表から3年間を製品開発とディフェンダーの理念確立に費やしてきたという。

現行のディフェンダーは90、110、130の各ボディスタイルに加え、高性能モデル『オクタ』と商用車仕様『ハードトップ』がラインナップされている。

キャメロン氏はディフェンダーを「ラグジュアリー・ライフスタイルブランド」に育てることが重要だとして、「現在は単一モデルに複数のバリエーションという構成ですが、7〜10年先を見据えて、このブランドポートフォリオ全体を構築しているところです」と説明した。

「ディフェンダーを名乗る以上、ブランドのDNA、すなわち圧倒的な耐久性とどこへでも行ける性能を確実に備えていなければなりません」

ディフェンダーらしさとは？

全長4.5m強と予測されるディフェンダー・スポーツは、現行ディフェンダー90のEV版ではなく、完全新規開発の製品だ。EV専用プラットフォーム『EMA』を採用し、従来モデルとは構造的に大きく異なる。

EMAプラットフォームは『レンジローバー・イヴォーク』や『レンジローバー・ヴェラール』を含む、同社の次世代EVの多くで採用予定だ。より高級志向のレンジローバーとディフェンダーは『MLA』プラットフォームを使用し、ジャガーは独自の『JEA』プラットフォームを開発している。



ディフェンダーに求められる能力は決して低くない。

キャメロン氏は、床下にバッテリーを搭載するプラットフォームは「車両に制約を生む」と述べた。「ボディサイズとプラットフォームの制約により、現行ディフェンダーと比較して、ホイールトラベルとアーティキュレーションが縮小される可能性が高い」とのこと。

現行のディフェンダーシリーズと同等のオフロード性能は期待できないかもしれないが、キャメロン氏は「それでも十分なオフロード性能を備えた設計にする」と断言した。このことから、デュアルモーターによる四輪駆動システムの採用が見込まれる。

EV設計においては、航続距離を伸ばすために空力性能が重視される傾向にある。ディフェンダー・スポーツでも、「直立した車体、鋭角な窓枠、角張ったリアエンドとった、多くの人々が認識するディフェンダーのシルエット」を踏まえつつ、空力性能を確保することが課題になっているようだ。

開発期間はむやみに縮めない

英国で目撃されたプロトタイプについて、キャメロン氏は開発が「順調に進んでいる」と認めた。

また、中国メーカーとの競争に追いつくため開発サイクルをむやみに短縮するのではなく、「テストサイクルの維持」に重点を置いているとも述べた。



ランドローバー・ディフェンダー90

「中国ブランドによるテストサイクルの短縮は、この業界を大きく混乱させています。彼らの市場投入スピードは驚異的です」

「しかし、ディフェンダーには少なくとも2回の冬季テストサイクルと2回の高温気候テストサイクルが必要です。製品開発期間の短縮方法は模索していますが、品質や耐久性、高級ブランドとして提供すべきあらゆる要素を妥協するつもりはありません」

キャメロン氏はまた、ジャガー・ランドローバーが最も高い付加価値を生み出せる分野について、次のように述べた。

「事業として、どこで提携し、どこで自社生産するかを検討しています。コア・コンピタンス（他社と異なる、核となる要素）を明確にしなければなりません。EV業界では、バッテリーパックや電気駆動ユニットはある程度コモディティ化しています。ですがそれらは、ディフェンダーに求められるトルク特性やオフロード走行性能を実現できるでしょうか？ これは重大な決断です。市場投入を急ぐならすべて外部調達するのが手っ取り早いでしょうが、ディフェンダーにとって必ずしも正解とは限らないのです」

パワートレインと販売戦略

キャメロン氏は今後の製品計画については具体的な言及を避けたが、ディフェンダーのラインナップがどれほど拡大するかについて問われると「膨大です」と答えた。

現状を踏まえると、シリーズ全体で複数のパワートレインが用意される可能性が高い。「できる限り長く、できる限り多くの選択肢を提供し続ける方針です」とキャメロン氏は語った。



ランドローバー・ディフェンダー90

デファイダーには現在、4気筒エンジンをベースにしたプラグインハイブリッド・パワートレインも用意されているが、『D7』プラットフォームは本来PHEVを想定した設計ではないため、電気走行距離（EVモード）は限定的なものだ。キャメロン氏は「将来のモデルや新しいプラットフォームでは、こうした技術を拡張していきます」と述べている。

グローバル展開においては米国市場を重要視している。キャメロン氏は「米国は現在最大の市場であり、現地で人気の製品カテゴリーにディフェンダーを確実に投入できます」と期待感を示した。

一方、「欧州では狭い道路を走るために小型車が必要」として小型車分野でも成長が見込めると指摘した。

「最大の課題は、万人受けを狙うのではなく、どこに焦点を当てるかを明確にすることです。当社にとって重要なのは販売台数ではありません。利益率を重視した健全なビジネスを構築し、現在存在しないセグメントや市場においてお客様のニーズを満たすことです」

「現在のディフェンダーも、タフなSUVセグメントを再定義した好例です」

「ディフェンダー製品を確固たる形で展開できる市場の空白地帯を慎重に見極めるつもりです。しかし、販売台数を追うためだけに他社を模倣するようなことはしません」