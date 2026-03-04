佐賀県産“にじゅうまる”が主役♡キル フェ ボンの爽やかタルト登場

タルト専門店「キル フェ ボン」から、佐賀県産ブランド柑橘“にじゅうまる”を贅沢に使用した期間限定タルトが登場します。2026年3月4日(水)から3月31日(火)までの期間限定で、全4店舗にて販売予定。爽やかな香りとみずみずしい果汁が魅力の柑橘をたっぷり味わえる、春らしい華やかな一品です。見た目も味わいも特別なタルトを、この機会に楽しんでみてはいかがでしょうか♪

希少柑橘“にじゅうまる”の魅力

佐賀県が20年以上の歳月をかけて開発したブランド柑橘“にじゅうまる”は、「西之香×太田ポンカン」の掛け合わせにより令和3年2月10日(にじゅうまるの日)にデビューした新ブランドのかんきつです。

佐賀県で品種開発されたかんきつ「佐賀果試35号」のうち、基準をクリアしたものがブランド名「にじゅうまる」として販売されています。

食べごたえのある大きさと爽快な香り、プチっとした食感とジューシーな果汁が特徴の中晩柑で、豊かな甘みとほどよい酸味のバランスが魅力です。

ブランド名は、見た目・香り・甘さ・果汁・食感のすべてが「二重丸」であることに由来し、佐賀の期待を背負って生まれた上出来なみかんです。

ロゴにも◎の記号性を活かした大胆なデザインが採用されています。

爽やかな味わいの贅沢タルト

サクサクのタルト生地に、香ばしいヘーゼルナッツ入りのアーモンドクリームと爽やかなオレンジムースを重ね、その上にみずみずしい“にじゅうまる”の果実をたっぷりと並べています。

さらに、“にじゅうまる”を皮ごと使用した自家製ジャムで「二重丸」を描いた、見た目にも印象的な仕上がり。オレンジ色の美しい彩りと柑橘の爽やかな香りが広がる、春にぴったりのタルトです。

商品情報

「佐賀県産“にじゅうまる”のタルト」

価格：piece 1,598円／whole(25cm)15,984円

発売店舗：東京スカイツリータウン・ソラマチ店、グランフロント大阪店、京都、福岡

発売期間：2026年3月4日(水)～3月31日(火)

※福岡では3月5日(木)より販売開始

春のご褒美スイーツにおすすめ

甘みと酸味のバランスが絶妙な“にじゅうまる”をたっぷり使ったタルトは、季節を感じる贅沢な味わいが魅力です。美しい見た目は手土産や特別な日のデザートにもぴったり。

期間限定の味わいを、ぜひ春のご褒美スイーツとして楽しんでみてください♡