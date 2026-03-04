ちゃんみな、「国宝」と称賛するお菓子を告白 実食する“もぐもぐ”動画も公開し反響「なにこれ、可愛過ぎだろ」
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが2日、自身のTikTokを更新。自身にとって国宝級と絶賛する菓子を明かした。
【動画】「なにこれ、可愛過ぎだろ」国宝と称賛するお菓子を“もぐもぐ”ほお張るちゃんみな
ちゃんみなが「国宝だと思うんです」と称賛するのは、宮城の銘菓『萩の月』（菓匠三全）。萩の咲き乱れる宮城野の空にぽっかり浮かぶ名月をかたどった菓子で、ふんわりとしたカステラ生地の中にまろやかでやさしい風味のオリジナルカスタードクリームがたっぷり詰まっている。
投稿では、包みを開け“もぐもぐ”とおいしそうに『萩の月』をほお張る様子を動画で紹介。
なお、ちゃんみなは2月26日、27日の2日間、宮城セキスイハイムスーパーアリーナで初のアリーナツアー『AREA OF DIAMOND 4』の公演を行っている。
コメント欄には「宮城県民としてはちゃんみなさんに『国宝』まで言われるなんてうれしすぎる」「え！私もそう思ってます！」「萩の月は凍らせて食べるとめちゃくちゃ美味しいからぜひ凍らせて少し溶けたくらいのやつを食べてもらいたい」「なにこれ、可愛過ぎだろ」「国宝が国宝食べてる」「私も萩の月大好きなのでめちゃくちゃうれしい」など、さまざまな反響が寄せられている。
