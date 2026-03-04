旅の目的地にしたいと思う「宮城県の道の駅」ランキング！ 2位「大谷海岸」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、次の休日の予定を立てるのも楽しくなる季節です。地域の個性が光るグルメや心温まる交流が楽しめる場所は、今やドライブの通過点ではなく、最高の目的地になっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「宮城県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海鮮が食べられそうだから」（40代女性／大阪府）、「美味しいグルメやそこでしか見られない展示物があり、宮城の魅力を感じられる道の駅だと思うから」（30代女性／宮城県）、「目の前に海が広がる絶景スポットで、まんぼうが有名で水槽で見られたり、『マンボウワンカップ』『三陸おつまみ板昆布』などお土産品もあり目的地にしたいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「全国道の駅グランプリで何度も1位に輝いた、宮城を代表するモンスター級の道の駅です」（60代男性／香川県）、「地元農産物の品ぞろえが豊富で、人気のスイーツも販売されており、観光客だけでなく地元の方にも親しまれていると評判だから」（40代女性／愛知県）、「ロイズの直営店があったり、週末にイベントが様々開催されていたりするので、巡るのが楽しいから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
