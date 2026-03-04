松本憲明さん推奨…ヒンジ動作の習得に直結する「スクワットジャンプ＆着地」

速い球を投げるのに欠かせない、股関節を曲げる「ヒンジ」の姿勢。しかし、いざ投球動作に入ると、うまく作れない小学生は多い。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、効果的な習得法として「スクワットジャンプ＆着地」ドリルを紹介している。

ヒンジとは、お尻を後方に引いて股関節を蝶番のように折り畳む動き。これができないと、軸足からステップした前足に体重移動する際の動作「並進運動」にスピードが生まれず、球速も上がらない。理想の投球フォームを形作る上で不可欠な動作だ。

松本さん推奨のドリルは肩幅で立ち、両手を腰に添えてスクワットの体勢を作る。太ももの角度を地面に対して45度くらいにして、真上にジャンプする。重要なのは着地姿勢で、跳ぶ前に作った姿勢に戻すことを意識する。

「（着地した時に）この形が一発でできるということは、ヒンジ動作がかなりうまくできていることになります」。投球動作においてヒンジ姿勢になるのは一瞬。モーションに入って体重移動する際に“コンマ数秒”で形作られる。このドリルは、その感覚を掴むのに大いに役立つ。お尻を引いてピタッと着地できれば、一連の投球動作の中でもヒンジを作ることが可能になるのだ。

注意したいのは、ジャンプする前や着地した瞬間に膝が前に出ないこと。前に出る動きが癖になると、踏み出し足を着地させた時にも、膝が前に出やすくなるという。クイック投球が苦手な子も、“一瞬でヒンジ”ができないことが原因の1つで、早い段階で習得しておきたい。

このドリルは20回を3セット程度行う。自然にヒンジ姿勢を作る投球フォームが身に付くはずだ。（First-Pitch編集部）