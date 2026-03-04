ボールを転がす習慣をつけるとゴルフが上達する！？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

ボールを転がす習慣をつけるとゴルフは変わる！？

アマチュアのみなさんは、パターが入らないって騒いだり嘆いたりするけれども、ふだん練習していなければ入るわけがないんですよ。だってパターを持つのってラウンドの日だけじゃないですか?パターだけに限らず、日ごろからクラブを持つことはとても大事です。振り回さなくてもクラブの重さを感じることはできますし、グリップを握っておけば、ラウンドするときに違和感を覚えることも少なくなりますからね。どうやってパターを練習するかですが、絨毯だろうが、パターマットだろうが、ボールを転がしさえすればいいんです。「うちの絨毯は毛足が長くて遅いんだよ」という人がいるかもしれませんが、それでも構いません。

あまり転がらないペルシャ絨毯でもいいし、めちゃくちゃ速いタイルカーペットでもいいんです。パターでボールをヒットして転がす、という行為が日常になっているということに意味があるんですからね。「パターマットじゃないとダメ」なんていう人もいますが、そういう人はグリーンのスピードに対応できない人なんですよ。コースに行けば、速いグリーンもあれば、遅いグリーンもあるわけで、同じ距離でもインパクトの強弱をつけなければなりません。にもかかわらず、パターマットが欲しいなんていうのは論外で、その日のグリ ーンが遅ければ「今日のグリーンは遅過ぎて話にならない」と文句を言い、速ければ「速過ぎて反則だよ」などと文句を言っているに違いありません。文句を言わず、与えられた環境で練習するその姿勢が上達へとつながりますからね。よく 覚えておいてください。パターでボールを転がすときに意識して欲しいのは、加速しながらストロークすることです。

ゴルフスイングで最もミスが出やすいのは減速しながらインパクトしてしまうことです。クラブが何であれインパクトは突き抜けなければダメなんですよ。パッティングが下手なアマチュアに多いのは、バックスイングが大きくて、インパクトで力を加減するストロークですが、インパクトが緩んでしまうと転がりが悪くなりますし、距離感も合わないのでやめましょう。タイガーを見てください。小さなバックスイングから「パチン!」としっかりヒットしているじゃないですか。加速するからこそ、小さなバックスイングから 打てるのであり、ぜひ見習って欲しいと思います。要するに、上手くならない人というのは、練習しないか、してもやり方を間違っているんですよ。パッティングはボールを転がせばいいとは言いましたが、インパクトを緩めて何時間打ち続けても意味がないわけだし、やはりテーマを持って練習するということは大事ですね。

ショットの練習にしても、ゴルフのレッスンっていうのは、フルスイングの普通のノーマルのスイングしか教えていませんから、アマチュアにとって練習とはフルスイングで打つことです。でもコースではフルスイングばかり使うわけじゃないですよね。林に打ち込んでしまった次のショットでは、6番アイアン等で低い球を打って木の枝の下を通さなければいけないこともあるわけです。そんなとき、フルスイングだけの頭では状況に対応できないんですね。ロフトを立てれば低く出るだろう、と考えたとしても、ヘッドスピードが速ければスピンが入ってボールは浮くんですよ。こういうときにハーフスイングの練習をふだんしていれば、この番手でこのスピードなら球の高さを抑えられる、というのがわかります。つまり、スイングのスピードとクラブのロフトの関係性による弾道の変化という方程式が頭に入っているということで、こういう能力がコースで役立つのです。同じように、考えながらプレーをするというのも上達には必要で、何も考えずに回っていたのでは上手くなりません。

クラブを振り回してボールを曲げて、右に左に蛇行しながらプレーするぐらいなら、いっそのことパターでボールを転がしながらプレーしたほうが、ゴルフの何たるかがわかるというものです。ゴルフにナイスショットは要らないんです。とりあえずボールが前に進んでいる限りゴルフにはなるんです。すべて転がしていけば、あのバンカーは避けようとか、アプローチしやすい場所に止めようという発想が出てくるじゃないですか。ところがアマチュアは空中戦をしたがります。とりあえずフルスイングして、 どこに飛ぶかはボール任せ、バンカーに入ろうが、グリーンオーバーしようがお構いなし、というのでは絶対に上手くなれません。青木功プロは「ゴルフはゴロフ」だと言いましたが、転がすことによってわかってくることは少なくありません。マネジメントの必要性も理解できるでしょうし、ボールが浮くメカニズムを実感することもできるでしょう。ですから、ふだんの練習でもコースでのプレーでも「転がす」ということをもう一度見直してみてください。そうすればゴルフが根本的に変わるかもしれませんよ。

