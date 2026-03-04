

Straight Angeli

スターダストプロモーション発の新ガールズアイドルグループStraight Angeli(ストレート アンジェリー）が3日、新曲『魔法のアンブレラ』のミュージックビデオを公開した。

【動画】公開されたStraight Angeli『魔法のアンブレラ』ミュージックビデオ

本楽曲は恋のときめきと切なさを雨に重ねたストーリーを、力強いバンドサウンドで描き出した一曲です。ミュージックビデオの監督は、Ado プロデュースで話題のアイドルグループ「ファントムシータ」のミュージックビデオも手がけた映像作家・山口えり花氏が担当。本作ではメンバーが演技にも挑戦しており、楽曲タイトルにもなっている「魔法のアンブレラ」を振りかざすと衣装が変身するダイナミックな演出が見どころ。

なお、本楽曲は現在放送中の TOKYO MX ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』のエンディング主題歌にも起用されている。

また、本楽曲が収録される１st EP『White Piuma』の全楽曲情報も公開した。全６曲は、それぞれ異なる曲調でありながら、一貫してグループのコンセプトである“Kawaii Rock”を表現。アルバム全体がひとつのストーリーを紡ぐような構成となっている。

現在 Straight Angeliは5月5日の1st EP リリースおよび各種音楽配信サービスに向け、都内を中心にリリースイベントを実施。

作品情報

タイトル名：White Piuma（ホワイト ピューマ）発売日・配信日：2026年5月5日(火)品番：QARF-60383／1,750円（税込）収録曲数：6曲収録曲：・魔法のアンブレラ作詞：横山なつみ作曲：松隈ケンタ編曲：SCRAMBLES・HUNTER□GIRL（□は白抜きハートマーク）作詞：チアキ・ニックドール作曲：松隈ケンタ編曲：SCRAMBLES・きみに好きって言わせたい！作詞：やむねこぴー・あむらす作曲：やむねこぴー編曲：SCRAMBLES・ハートハレーション作詞：Rockwell作曲：Rockwell編曲：Rockwell・完全無敵スマイル!作詞：チアキ・ニックドール作曲：松隈ケンタ編曲：SCRAMBLES・オレンジ色の恋空作詞：横山なつみ作曲：松隈ケンタ編曲：SCRAMBLES