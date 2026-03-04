Straight Angeli、メンバーが演技に挑戦 新曲「魔法のアンブレラ」MV公開
Straight Angeli
スターダストプロモーション発の新ガールズアイドルグループStraight Angeli(ストレート アンジェリー）が3日、新曲『魔法のアンブレラ』のミュージックビデオを公開した。
【動画】公開されたStraight Angeli『魔法のアンブレラ』ミュージックビデオ
本楽曲は恋のときめきと切なさを雨に重ねたストーリーを、力強いバンドサウンドで描き出した一曲です。ミュージックビデオの監督は、Ado プロデュースで話題のアイドルグループ「ファントムシータ」のミュージックビデオも手がけた映像作家・山口えり花氏が担当。本作ではメンバーが演技にも挑戦しており、楽曲タイトルにもなっている「魔法のアンブレラ」を振りかざすと衣装が変身するダイナミックな演出が見どころ。
なお、本楽曲は現在放送中の TOKYO MX ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』のエンディング主題歌にも起用されている。
また、本楽曲が収録される１st EP『White Piuma』の全楽曲情報も公開した。全６曲は、それぞれ異なる曲調でありながら、一貫してグループのコンセプトである“Kawaii Rock”を表現。アルバム全体がひとつのストーリーを紡ぐような構成となっている。
現在 Straight Angeliは5月5日の1st EP リリースおよび各種音楽配信サービスに向け、都内を中心にリリースイベントを実施。