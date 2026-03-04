【豪州】

実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）09:30

予想 0.6% 前回 0.4%（前期比)

予想 2.2% 前回 2.1%（前年比)



【中国】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）10:30

予想 49.2 前回 49.3（製造業PMI)



サービス業PMI（購買担当者景気指数）（2月）10:30

予想 49.5 前回 49.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)



RatingDogPMI（購買担当者景気指数）（2月）10:45

予想 51.4 前回 51.6（RatingDogコンポジットPMI（購買担当者指数）)

予想 52.2 前回 52.3（RatingDogサービス業PMI)



RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）10:45

予想 50.1 前回 50.3（RatingDog製造業PMI)



【スイス】

消費者物価指数（CPI）（2月）16:30

予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.1%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55

予想 53.4 前回 53.4（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:00

予想 51.8 前回 51.8（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（1月）19:00

予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)

予想 -2.5% 前回 -2.1%（前年比)



ユーロ圏雇用統計（1月）19:00

予想 6.2% 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:30

予想 53.9 前回 53.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（02/21 - 02/27）21:00

予想 N/A 前回 0.4%（前週比)



ADP雇用者数（2月）22:15

予想 4.9万人 前回 2.2万人（前月比)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）23:45

予想 52.3 前回 52.3（非製造業PMI・確報値)

予想 52.3 前回 52.3（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（2月）5日00:00

予想 53.4 前回 53.8（ISM非製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

