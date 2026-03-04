【豪州】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）09:30
予想　0.6%　前回　0.4%（前期比)
予想　2.2%　前回　2.1%（前年比)

【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）10:30
予想　49.2　前回　49.3（製造業PMI)

サービス業PMI（購買担当者景気指数）（2月）10:30
予想　49.5　前回　49.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)

RatingDogPMI（購買担当者景気指数）（2月）10:45
予想　51.4　前回　51.6（RatingDogコンポジットPMI（購買担当者指数）)
予想　52.2　前回　52.3（RatingDogサービス業PMI)

RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）10:45
予想　50.1　前回　50.3（RatingDog製造業PMI)

【スイス】
消費者物価指数（CPI）（2月）16:30
予想　0.0%　前回　-0.1%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.1%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55
予想　53.4　前回　53.4（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:00
予想　51.8　前回　51.8（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（1月）19:00　
予想　0.1%　前回　-0.3%（前月比)
予想　-2.5%　前回　-2.1%（前年比)

ユーロ圏雇用統計（1月）19:00　
予想　6.2%　前回　6.2%（ユーロ圏失業率)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:30
予想　53.9　前回　53.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（02/21 - 02/27）21:00
予想　N/A　前回　0.4%（前週比)

ADP雇用者数（2月）22:15
予想　4.9万人　前回　2.2万人（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）23:45
予想　52.3　前回　52.3（非製造業PMI・確報値)
予想　52.3　前回　52.3（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（2月）5日00:00
予想　53.4　前回　53.8（ISM非製造業景気指数)

