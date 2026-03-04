18:00　シュレーゲル・スイス中銀総裁、イベント出席
18:40　ミュラー・エストニア中銀総裁、イベント講演
19:45　チポローネECB理事、欧州経済に関する討論会出席
21:40　ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
22:30　デギンドスECB副総裁、FT主催イベント出席
5日0:30　米週間石油在庫統計
マックレム加中銀総裁、会議出席
4:00　米地区連銀経済報告（ベージュブック）

IMF主催「2050年のアジア」（タイ、6日まで）
アップル新製品発表イベント（NY、ロンドン、上海）

※予定は変更することがあります