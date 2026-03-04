今回は、単身赴任中の夫を裏切った妻の末路についてのエピソードを紹介します。

児童相談所から電話があり…

「単身赴任で妻や子供たちと離れて暮らしていましたが、ある日児童相談所から電話があったんです。電話の内容は『妻が育児放棄している』『子供がマンションのベランダから物を落としたり、万引きを繰り返している』といったことでした。

そこで急いで家に帰りましたが、妻は家に若い男を連れ込んでいたんです。どうやら妻は、連日家で不倫していたようで、子供たちに『18時まで家に帰るな』と伝えてご飯もろくに作っていなかったみたいなんです……。

妻には『お前とは離婚するからな……』と伝えましたが、かなりうろたえていましたね。そして親権は俺が持ち、妻には家を出て行ってもらいました」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ この男性は、単身赴任中に家に帰ろうとするたびに、妻に「家に来ないで」と拒否されていたそう。その時点で、かなり怪しいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様体験談をもとに記事化しています。