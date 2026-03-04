『相棒24』最終回直前の拡大SPに豪華俳優陣が登場！豊田裕大、浜野謙太、田中幸太朗が激突

本日3月4日（水）の『相棒 season24』第18話「ドミノ」は、ゲストに豊田裕大、浜野謙太、田中幸太朗という豪華実力派俳優陣を迎え、拡大スペシャルで放送される。

今回、杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）の特命係が追うのは、“ドミノ倒し”によって殺人を企む衝撃の事件。

ネット検索の分野で世界シェアを伸ばしている気鋭のIT企業「ネクサーチ」の社長室に深夜、何者かがドミノを張りめぐらせ、最後の仕掛けに組み込まれた拳銃によって社長の関谷実（田中幸太朗）が命を狙われる事件が起きたのだ。

関谷は先日、“世界のリーダー100人”に選出された、今話題のカリスマ。ドミノに驚愕したのか、尻もちをついたため脚に被弾するという痛ましい悲劇に巻き込まれる。

臨場した右京は緻密に計算し尽くされたドミノの仕掛けに感心するとともに、オフィスで不可解な動きをしていた清掃員の青年・数原瑛司（豊田裕大）に注目する。

彼は、自分は事件とは無関係だと主張するが、なぜか自身の天才的な頭脳を隠しているようで…。

そんな彼の才能に気づいているのか、ネクサーチ副社長の丹羽彰文（浜野謙太）が親身に数学を教えていることもわかる。

さらに捜査を進めたところ、関谷が検索アルゴリズムを開発した17年前、関谷と丹羽の恩師である大学教授が事故死していたことが判明。この事故死は今回のドミノ殺人計画と関係があるのか？

まもなく捜査一課は、事件当夜の入退室記録から丹羽を重要参考人として連行するが、丹羽はなぜか黙秘を貫いて…。

将来を嘱望される社長はなぜ狙われたのか？ そして丹羽は何を隠しているのか？

◆演技巧者3人が“相棒ワールド”で激突

自身の才能を隠す天才青年・数原を演じる豊田裕大は、2019年よりモデル活動をはじめ、2021年に俳優デビュー。

W主演作『コスメティック・プレイラバー』（2024年、2026年／フジテレビ）や『御上先生』（2025年／TBS）、映画『火喰鳥を、喰う』（2025年）などの話題作でめきめきと頭角を現している最旬俳優だ。

本作では、才能を携えながらもあきらめの境地で生きる数原を“静”の演技で表現する。

副社長の丹羽を演じる浜野謙太は、連続テレビ小説『あんぱん』（2025年／NHK）、『恋は闇（2025年／日本テレビ）』、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（2025年／テレビ朝日）、映画『俺ではない炎上』（2025年）などで唯一無二の存在感を示してきた“怪優”。

今回は、社員からの人望も厚い副社長役として、人の好さがにじみ出るような演技を披露する。

命を狙われるカリスマ・関谷を演じるのは、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025年／NHK）や、3月5日（木）に最終回を迎える『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日）の初回ゲストなどで話題の田中幸太朗。

さわやかな好人物からダークな悪役まで自在にこなす名バイプレイヤーが、本作では開発者としては超一流ながら強権を振るい、社員から恨みを買うパワハラIT社長として降臨する。

このゲスト俳優3人に、水谷豊、寺脇康文をはじめとする相棒レギュラー陣の“芝居合戦”が絡み合い、ドミノという緊迫感あふれる仕掛けと相まって濃密な拡大スペシャルを構築している。