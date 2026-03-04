プレミアリーグ 25/26の第29節 ウルバーハンプトンとリバプールの試合が、3月4日05:15にモリニュー・スタジアムにて行われた。

ウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、アンヘル・ゴメス（MF）、デビッド・ウルフ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、ドミニク・ソボスライ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

リバプールは後半の頭から選手交代。ライアン・フラフェンベルク（MF）からカーティス・ジョーンズ（MF）に交代した。

59分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。マット・ドハーティ（DF）からジェルソン・モスケラ（DF）に交代した。

60分、ウルバーハンプトンは同時に2人を交代。アダム・アームストロング（FW）、アンヘル・ゴメス（MF）に代わりトル・アロコダレ（FW）、ジャンリクネ・ベルガルド（MF）がピッチに入る。

65分、リバプールは同時に2人を交代。コーディ・ガクポ（FW）、ミロシュ・ケルケズ（DF）に代わりリオ・ヌグモハ（FW）、アンドリュー・ロバートソン（DF）がピッチに入る。

70分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。マテウス・マネ（FW）からロドリゴ・ゴメス（FW）に交代した。

72分、リバプールが選手交代を行う。イエレミ・フリムポング（DF）からジョー・ゴメス（DF）に交代した。

78分、ついに均衡が崩れる。ウルバーハンプトンのトル・アロコダレ（FW）のアシストからロドリゴ・ゴメス（FW）がゴールが生まれウルバーハンプトンが先制する。

79分、リバプールが選手交代を行う。イブラヒマ・コナテ（DF）からフェデリコ・キエーザ（MF）に交代した。

79分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。デビッド・ウルフ（DF）からウーゴ・ブエノ（DF）に交代した。

83分リバプールが同点に追いつく。モハメド・サラー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、90+4分ウルバーハンプトンが逆転。ジャクソン・チャチュア（DF）のアシストからアンドレ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

そのまま試合終了。ウルバーハンプトンが2-1で勝利した。

なお、ウルバーハンプトンは69分にジョアン・ゴメス（MF）、90分にサンティアゴ・ブエノ（DF）に、またリバプールは22分にライアン・フラフェンベルク（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-04 07:20:17 更新