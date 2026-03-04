　4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比830円安の5万5320円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61774.26円　　ボリンジャーバンド3σ
59859.24円　　ボリンジャーバンド2σ
57944.22円　　ボリンジャーバンド1σ
57484.00円　　5日移動平均
56650.00円　　一目均衡表・転換線
56279.05円　　3日日経平均株価現物終値
56029.20円　　25日移動平均
55955.00円　　一目均衡表・基準線
55320.00円　　4日夜間取引終値
54114.18円　　ボリンジャーバンド-1σ
52659.33円　　75日移動平均
52415.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52199.16円　　ボリンジャーバンド2σ
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50284.14円　　ボリンジャーバンド3σ
46290.10円　　200日移動平均


株探ニュース