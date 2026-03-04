日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比830円安の5万5320円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61774.26円 ボリンジャーバンド3σ
59859.24円 ボリンジャーバンド2σ
57944.22円 ボリンジャーバンド1σ
57484.00円 5日移動平均
56650.00円 一目均衡表・転換線
56279.05円 3日日経平均株価現物終値
56029.20円 25日移動平均
55955.00円 一目均衡表・基準線
55320.00円 4日夜間取引終値
54114.18円 ボリンジャーバンド-1σ
52659.33円 75日移動平均
52415.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52199.16円 ボリンジャーバンド2σ
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50284.14円 ボリンジャーバンド3σ
46290.10円 200日移動平均
株探ニュース
