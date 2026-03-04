4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比59.5ポイント安の3708ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4117.77ポイント ボリンジャーバンド3σ

3994.50ポイント ボリンジャーバンド2σ

3871.22ポイント ボリンジャーバンド1σ

3842.30ポイント 5日移動平均

3782.25ポイント 一目均衡表・転換線

3772.17ポイント 3日TOPIX現物終値

3747.94ポイント 25日移動平均

3728.50ポイント 一目均衡表・基準線

3708.00ポイント 4日夜間取引終値

3624.66ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3560.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3538.55ポイント 75日移動平均

3501.38ポイント ボリンジャーバンド2σ

3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3378.11ポイント ボリンジャーバンド3σ

3196.54ポイント 200日移動平均





