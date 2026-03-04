　4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比59.5ポイント安の3708ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4117.77ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3994.50ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3871.22ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3842.30ポイント　　5日移動平均
3782.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3772.17ポイント　　3日TOPIX現物終値
3747.94ポイント　　25日移動平均
3728.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3708.00ポイント　　4日夜間取引終値
3624.66ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3560.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3538.55ポイント　　75日移動平均
3501.38ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3459.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3378.11ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3196.54ポイント　　200日移動平均


