TOPIX先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比59.5ポイント安の3708ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4117.77ポイント ボリンジャーバンド3σ
3994.50ポイント ボリンジャーバンド2σ
3871.22ポイント ボリンジャーバンド1σ
3842.30ポイント 5日移動平均
3782.25ポイント 一目均衡表・転換線
3772.17ポイント 3日TOPIX現物終値
3747.94ポイント 25日移動平均
3728.50ポイント 一目均衡表・基準線
3708.00ポイント 4日夜間取引終値
3624.66ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3560.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3538.55ポイント 75日移動平均
3501.38ポイント ボリンジャーバンド2σ
3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3378.11ポイント ボリンジャーバンド3σ
3196.54ポイント 200日移動平均
株探ニュース
