　4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比19ポイント安の725ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

793.26ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
772.55ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
753.00ポイント　　5日移動平均
751.83ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
744.33ポイント　　3日東証グロース市場250指数現物終値
740.50ポイント　　一目均衡表・転換線
731.12ポイント　　25日移動平均
730.94ポイント　　200日移動平均
725.00ポイント　　4日夜間取引終値
724.50ポイント　　一目均衡表・基準線
710.41ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
702.28ポイント　　75日移動平均
699.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
689.69ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
668.98ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


