4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比19ポイント安の725ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



793.26ポイント ボリンジャーバンド3σ

772.55ポイント ボリンジャーバンド2σ

753.00ポイント 5日移動平均

751.83ポイント ボリンジャーバンド1σ

744.33ポイント 3日東証グロース市場250指数現物終値

740.50ポイント 一目均衡表・転換線

731.12ポイント 25日移動平均

730.94ポイント 200日移動平均

725.00ポイント 4日夜間取引終値

724.50ポイント 一目均衡表・基準線

710.41ポイント ボリンジャーバンド-1σ

702.28ポイント 75日移動平均

699.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

689.69ポイント ボリンジャーバンド2σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

668.98ポイント ボリンジャーバンド3σ





株探ニュース

