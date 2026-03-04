グロース先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比19ポイント安の725ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
793.26ポイント ボリンジャーバンド3σ
772.55ポイント ボリンジャーバンド2σ
753.00ポイント 5日移動平均
751.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
744.33ポイント 3日東証グロース市場250指数現物終値
740.50ポイント 一目均衡表・転換線
731.12ポイント 25日移動平均
730.94ポイント 200日移動平均
725.00ポイント 4日夜間取引終値
724.50ポイント 一目均衡表・基準線
710.41ポイント ボリンジャーバンド-1σ
702.28ポイント 75日移動平均
699.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
689.69ポイント ボリンジャーバンド2σ
684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
668.98ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
