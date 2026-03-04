ダイアン津田、『水ダウ』TVerアワード受賞で表彰受けるも初めは疑心暗鬼に トロフィー手渡す人物の正体には“名探偵津田”節がさく裂「お前マジか！」「理沙ちゃん呼べ」
TBS系バラエティ『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00／※以下、水ダウ）が、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」が発表する「TVerアワード2025」でバラエティ大賞を受賞した。2日、「名探偵津田」シリーズなど番組で存在感を発揮するダイアン・津田篤宏が、賞状とトロフィーを受け取る様子が動画で公開された（※以下、ネタバレを含みます）。
【動画】トロフィー手渡す人物の正体に「お前マジか！」 TVerアワードの表彰を受けるダイアン津田
『水ダウ』は、昨年12月17日に配信された「名探偵津田」がSNSでも話題となり、配信開始後6日間で436万再生超えを記録。TVerでこれまでに配信されたすべてのバラエティ番組における配信開始後8日間再生数で、歴代最高記録を更新した。さらにTVer初となる番組累計再生数が3億を突破するなど記録づくしとなり、5年連続でバラエティ大賞を受賞する快挙となった。
番組を代表して、「名探偵津田」シリーズで活躍した津田が表彰を受ける様子が、TVerの公式XおよびTVer内で公開された（※フルサイズはTVerで期間限定公開）。
突然、楽屋に番組スタッフが現れ、受賞を聞かされた津田は疑心暗鬼な様子を見せるも、TVerの代表取締役社長、社員が登場すると「あ、えー！うそ、失礼しました。お世話になってます」と現実であることを理解。「なんで僕がもらうことになるのか…」と恐縮しながら、賞状を受け取った。
動画は祝福ムードの中終わるかと思いきや、やっぱり『水ダウ』。その後に、トロフィーを受け渡す人物として昨年放送された「名探偵津田」第4話に理花の婚約者役で登場した演者が“TVer社員”に扮して挑発的に登場し、その正体に気付いた津田は「おいコラー！わかったわ、お前よう」「お前マジか！」と笑いながら全力ツッコミを入れた。
続けて「なんでお前みたいなチンチクリンがこんなのもらえるんだ？」とイジられた津田は、「コイツ、マジで腹立つんやけど（笑）」「理沙ちゃん呼べ！」などと、“名探偵津田”節をさく裂させていた。
TVerではこの表彰の様子のほか、このたびの受賞を記念し、「ひょうろくとケンケンの冬休み」などを含む傑作回を期間限定で配信している。
