世界的なメモリ（DRAM）の不足は、2026年のスマートフォン市場に大きな影響を与えるとみられています。

調査会社のIDCによれば、2026年のスマートフォン市場は世界的なメモリ不足により、販売台数が13%も減少するとのこと。これは、AI（人工知能）企業がデータセンターのサーバー用に広帯域メモリ（HBM）を大量に購入しており、DRAMが不足するのが原因です。

さらに、IDCは「少なくとも2027年半ばまでは、状況が緩和することはない」と予測し、スマホメーカーは厳しい状況に追い込まれると述べています。特に、安価なAndroidスマホが打撃を受けるとの見方を示しています。

しかし、アップルの「iPhone」はプレミアム市場向けなので、メモリ不足の影響は大きくないとIDCは分析。アップルはDRAMの調達能力にも長けています。

それでも、あまり楽観視はできません。アップルのティム・クックCEOは、メモリ価格の上昇が2025年の四半期（10月〜12月）に与えた影響は「最小限」だったものの、2026年の第1四半期（1月〜3月）には「影響はもう少し増す」と予想。iPhoneが値上げする可能性もゼロではなさそうです。

Source: ブルームバーグ via MacRumors

