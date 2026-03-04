ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø£Ç£É£Æ£Ô¡Ù½Ð±é¤¬·èÄê¡¡»³ÅÄÍµµ®¤Î°ø±ï¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò±é¤¸¤ë
¡¡4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÄé¿¿°ì¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡ØGIFT¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¿¿ÈôÀ»¡¢µÜºêÍ¥¡¢ËãÀ¸Í´Ì¤¡¢¿û¸¶ÂçµÈ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºÙÅÄ¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜ°ì¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Î¡ÈÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼å¾®¥Á¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÆñÌä¤ÎÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜµ¤¤Ç¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÃç´Ö¡¢²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡¡Å·ºÍ¡È¤¹¤®¤ë¡ÉÆ¬Ç¾¤ò»ý¤Ã¤¿±§ÃèÊªÍý³Ø¼Ô¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¸àÅ´Ê¸¿Í¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢3Ç¯´Ö¾¡Íø¤Ê¤·¡¢Áª¼êÆ±»Î¤ÏÅÙ¡¹¸ýÏÀ¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÅþÄì¾¡¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ï¤Ê¤¤¼å¾®¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥º¥Ö¥ë¥º¡×¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¼þ°Ï¤«¤é¸ÉÎ©¤·¡¢Ã¯¤È¤â¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÆñÌä¤ò¸«¤Ä¤±Åú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤À¤±¤òÀ¸¤¤¬¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¿¸ÉÆÈ¤ÊÃË¤¬¡¢ÌäÂê»³ÀÑ¤ß¤Î¥Á¡¼¥à¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡ÖËÍ¤Ê¤é¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡¡¸àÅ´¤òÄé¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥Ö¥ë¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ±¤¤ò¼º¤Ã¤¿¸É¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦µÜ²¼ÎÃÌò¤Ë»³ÅÄÍµµ®¡¢¼èºà¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ë¥º¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»¨»ïµ¼Ô¡¦Ì¸»³¿Í¹áÌò¤ËÍÂ¼²Í½ã¡¢Ì´¤ò¼º¤Ã¤¿¼Ö¤¤¤¹¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÀÄÇ¯¡¦Ä«Ã«·½ÆóÏºÌò¤ËËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢¥Ö¥ë¥º¤ÎÁª¼êÌò¤ËºÙÅÄÁ±É§¡¢±ß°æ¤ï¤ó¡¢±Û»³·ÉÃ£¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¤é¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¡È¥Ö¥ë¥º¡É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥ÁÌò¤ÇµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥·¥ã¡¼¥¯¥Ø¥Ã¥É¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥ÁÌò¤Ç°ÂÅÄ¸²¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ë¼å¾®¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥º¥Ö¥ë¥º¡×¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥·¥ã¡¼¥¯¥Ø¥Ã¥É¡×¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¦Ã«¸ýÁï°ì¡£
¡¡Ã«¸ý¤Ï¡ÈÌ¾¾¡É¹ñ¸«¡Ê°ÂÅÄ¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î²¼¤Ç¸·¤·¤¤ÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¡¢ÎÃ¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢Æ¬Ç¾¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿´°àú·¿Áª¼ê¤È¤¤¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÅØÎÏ²È¤Ç¡¢·è¤·¤Æ´¶¾ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ºÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î¿ÍÊÁ¤Ï¹¥ÀÄÇ¯¡£Ã«¸ý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÃ¤ÏÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÃÃÏ£¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¤¬¡¢Æó¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ë³Î¼¹¤¬¤¢¤ê¡Ä¡£»³ÅÄ±é¤¸¤ëÎÃ¡¢ºÙÅÄ±é¤¸¤ëÃ«¸ý¡¢Æó¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤âº£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡ºÙÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã«¸ý¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤È¤³¤È¤óÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈºÇ½é¤Ï¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÉ¬Í×¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤·¤«ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤ä¡¢Ç®¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¹á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦À¾¿ØÀ¿»ÒÌò¤Ë¿¿ÈôÀ»¡£¸àÅ´¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ëÂç³Ø¤Ç±§ÃèÊªÍý¤Î¸¦µæ³èÆ°¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¥É¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë½¡ÁüºùÌò¤ËµÜºêÍ¥¡£ÎÃ¤ÎÊì¿Æ¤Ç¡¢ÎÃ¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¿µÜ²¼·¯ÂåÌò¤ËËãÀ¸Í´Ì¤¡£ÎÃ¤ÎÉã¿Æ¡¦µÜ²¼Ã£ÌéÌò¤ò¿û¸¶ÂçµÈ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡ØGIFT¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ4·î¤è¤êËè½µÆüÍË21»þÊüÁ÷¡£
¢¨µÜùõÍ¥¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ã«¸ýÁï°ìÌò¡¿ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ
Ã«¸ýÁï°ìÌò¤ÎºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¡¼¥¯¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤½¤Î¤â¤Î¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã«¸ý¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤È¤³¤È¤óÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈºÇ½é¤Ï¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÉ¬Í×¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤·¤«ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤ä¡¢Ç®¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ÈÁ´°÷¤Ç·Ò¤²¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥È¥é¥¤¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
£´·î¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£À¾¿ØÀ¿»ÒÌò¡¿¿¿ÈôÀ»
»ä¤Ï¡¢ÍÂ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿Í¹á¤Î¾å»Ê¤Ç¡¢»¨»ï¡ÖYURUGI¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡ÖÀ¾¿ØÀ¿»Ò¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¥Æ¥¥Ñ¥¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥ã¥é¶¯¤á¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Ä¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê¾å¤²¤ëÂêºà¡¢¾õ¶·¤ÏÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµµÁ´¶¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤»Ñ¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£½¡ÁüºùÌò¡¿µÜºêÍ¥
±§Ãè¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦¤È¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÇ®¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¡£»ä¤ÏºÃÀÞ¤ä¥×¥é¥¤¥É¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥È¥É¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ¶¯¤¤¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤½Ï¤µ¤æ¤¨¤Ë¸í¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼å¤µ¤â´Þ¤á¤ÆÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÜ²¼·¯ÂåÌò¡¿ËãÀ¸Í´Ì¤
¿Í¤Ï³§¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÍÇ½¤ä¸ÄÀ¡½¡½¥®¥Õ¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤Î¥®¥Õ¥È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ç§¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¡¢±§ÃèÊªÍý³ØÅª¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÎÃ¤ÎÊì¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤Êì¿Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤â¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤òº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ø£Ç£É£Æ£Ô¡Ù¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£µÜ²¼Ã£ÌéÌò¡¿¿û¸¶ÂçµÈ
¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢·×Î¬¡¢ºîÀï¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢Ãç´Ö¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¤ò¸«¼é¤ë²ÈÂ²Ìò¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢Â©»Ò¤Ë»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¡¢±ü¤µ¤ó¤ËËãÀ¸Í´Ì¤¤µ¤ó¡£
Âç¹¥¤¤Ê¸æÆó¿Í¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
